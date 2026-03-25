Η Ανοιχτή Αγκαλιά – Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής & Ιατρικής συμμετείχε και φέτος στο Open Agora 2026, το διήμερο bazaar αφιερωμένο σε ΜΚΟ και δράσεις αλληλεγγύης, που πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Μαρτίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Με σταθερή παρουσία στον χώρο της πρόληψης και της παιδιατρικής φροντίδας, ο Οργανισμός υλοποιεί δράσεις σε όλη την Ελλάδα, στηρίζοντας παιδιά και οικογένειες τόσο σε ακριτικές περιοχές όσο και σε αστικά κέντρα, μέσα από προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και παρεμβάσεις σε δομές υγείας.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες του Οργανισμού, αλλά και να τον στηρίξουν έμπρακτα, γίνοντας μέρος αυτής της μεγάλης «Ανοιχτής Αγκαλιάς» που στηρίζει παιδιά και οικογένειες σε όλη την Ελλάδα.

Η Πρόεδρος του Σωματείου Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής & Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά», κ. Άννα Κυριακάκη, δήλωσε: «Η συμμετοχή μας σε διοργανώσεις όπως το Open Agora αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να φέρουμε το έργο μας πιο κοντά στο κοινό, να ενισχύσουμε την εξωστρέφειά μας και να αναπτύξουμε ουσιαστικές σχέσεις με ανθρώπους που θέλουν να συμβάλουν ενεργά. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την άψογη διοργάνωση και τη δυνατότητα που μας έδωσε να συμμετέχουμε σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία».