Η ανάπτυξη του δικτύου της εταιρείας επιταχύνεται συνεχώς, σημειώνοντας αύξηση 47% σε ετήσια βάση.

Η Klarna, η κορυφαία παγκοσμίως ψηφιακή τράπεζα και πάροχος ευέλικτων πληρωμών, ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεπέρασε το ιστορικό ορόσημο του 1 εκατομμυρίου συνεργαζόμενων εμπόρων σε όλο τον κόσμο. Η ανάπτυξη του δικτύου της εταιρείας επιταχύνεται συνεχώς, σημειώνοντας αύξηση 47% σε ετήσια βάση.

Μόνο κατά τη διάρκεια του 2025 προστέθηκαν 285.000 νέοι έμποροι, με την ανάπτυξη να κορυφώνεται το τελευταίο τρίμηνο του έτους, όπου ενσωματώθηκαν περισσότερες από 115.000 επιχειρήσεις. Η επιτυχία αυτή οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση των συνεργασιών της Klarna με κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών διεθνώς, που καθιστά την ενσωμάτωσή της στο checkout μια απλή και άμεση διαδικασία για κάθε επιχείρηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία ανά κλάδο, με την κατηγορία «Αναψυχή, Αθλητισμός & Χόμπι» να αναδεικνύεται ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη. Τον Φεβρουάριο του 2026, η συγκεκριμένη κατηγορία σημείωσε αύξηση 91% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την έντονη επιθυμία των καταναλωτών για ευέλικτες πληρωμές σε υπηρεσίες και προϊόντα που αφορούν τη φυσική κατάσταση και την ευεξία.

Ο David Sykes, Chief Commercial Officer της Klarna, δήλωσε: «Oι επισκευές στο σπίτι, ένας νέος καναπές, τα ραντεβού σε κομμωτήρια, οι συνδρομές σε γυμναστήρια - αποτελούν μέρος της καθημερινότητας για τους περισσότερους, ωστόσο ο τρόπος πληρωμής τους δεν έχει εξελιχθεί αντίστοιχα. Το ορόσημο του 1 εκατομμυρίου συνεργαζόμενων εμπόρων αποτυπώνει πόσο βαθιά ενσωματώνεται η Klarna στη διαχείριση των καθημερινών εξόδων, ενώ η επιτάχυνση σε κατηγορίες και αγορές δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης».





Με δίκτυο που πλέον ξεπερνά το 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις σε 26 αγορές, η Klarna μπορεί να μετατρέψει το εύρος του δικτύου της σε βιώσιμη αύξηση εσόδων, επεκτεινόμενη σε κατηγορίες υψηλής συχνότητας και έντονης καταναλωτικής πρόθεσης που διαμορφώνουν την επόμενη φάση της στρατηγικής της.