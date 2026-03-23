Σε νέες εξαγορές στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προχώρησε ο Όμιλος AKTOR, επιταχύνοντας τον στρατηγικό του σχεδιασμό για ενίσχυση του ενεργειακού του χαρτοφυλακίου και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και της ανάπτυξης νέων ενεργειακών έργων στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος απέκτησε το 100% της εταιρείας ΑΙΟΛΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η οποία αναπτύσσει συγκρότημα επτά αιολικών σταθμών στην περιοχή του Δήμου Καρύστου στην Εύβοια, συνολικής ισχύος 145 MW.

Τα έργα διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση και όρους σύνδεσης, ενώ ο συντελεστής εκμετάλλευσης ισχύος εκτιμάται στο 38%. Τα έργα είχαν αναπτυχθεί σε προηγούμενο στάδιο από την EDP Renewables Europe.

Το συνολικό τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται περίπου στα 20 εκατ. ευρώ και θα καταβληθεί σταδιακά, συνδεδεμένο με την πρόοδο των αδειοδοτήσεων και της υλοποίησης των έργων. Μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης και την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, τα έργα αναμένεται να εισέλθουν στη φάση κατασκευής, με την έναρξη λειτουργίας να τοποθετείται στο τέταρτο τρίμηνο του 2028. Η συνεισφορά τους στη λειτουργική κερδοφορία του ομίλου εκτιμάται περίπου στα 25 εκατ. ευρώ σε επίπεδο EBITDA.

Παράλληλα, ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε και δεύτερη εξαγορά στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, αποκτώντας το 100% χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών σταθμών σε λειτουργία στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, συνολικής ισχύος περίπου 13 MW. Το καθαρό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε περίπου στα 3,5 εκατ. ευρώ. Με τη συναλλαγή αυτή ενισχύεται το χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων του ομίλου, το οποίο πλέον περιλαμβάνει έργα σε λειτουργία ή σε στάδιο σύνδεσης με συνολική εγκατεστημένη ισχύ περίπου 173 MW.

Σύμφωνα με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό του ομίλου και τις συναλλαγές που βρίσκονται υπό εξέταση, το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε λειτουργία αναμένεται να υπερβεί τα 400 MW έως το τέλος του 2026, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση του ομίλου στον ενεργειακό τομέα.

Με τις νέες εξαγορές, ο Όμιλος AKTOR επιδιώκει τη δημιουργία ενός ισορροπημένου ενεργειακού χαρτοφυλακίου, τόσο ως προς το μείγμα τεχνολογιών όσο και ως προς τη διασπορά κινδύνου, ενώ παράλληλα επενδύει σε έργα αποθήκευσης ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθούν και να τεθούν σε λειτουργία έργα αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύος 100 MW, τα οποία θα ενισχύσουν περαιτέρω την ενεργειακή δραστηριότητα του ομίλου.