Η Polyeco διακρίθηκε στον κορυφαίο θεσμό Diamonds of the Greek Economy 2025, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό επιχειρείν εδώ και 22 χρόνια. Μέσα από τον θεσμό αναδεικνύονται εταιρείες που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις, τη δυναμική τους ανάπτυξη, καθώς και για τη συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Στο πλαίσιο της βράβευσης, η Polyeco τιμήθηκε με το Diamond CSR Initiative of the Year, για το έργο-ορόσημο απορρύπανσης και αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου «Κονοφάγος», στο Λαύριο.

Το κτήριο «Κονοφάγος» —το πρώτο βιομηχανικό φίλτρο καπναερίων στην Ελλάδα— υπήρξε για δεκαετίες το πιο ρυπασμένο κτίριο με αρσενικό στην Ευρώπη. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, η Polyeco συνέβαλε καθοριστικά στην εξάλειψη ενός μεγάλου κινδύνου δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής ασφάλειας, αλλά και στην αποκατάσταση της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης του Λαυρίου.

«Αυτή η διάκριση δείχνει ότι όταν μια εταιρεία λειτουργεί με υπευθυνότητα και σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία, το αποτέλεσμα είναι πραγματικό και μετρήσιμο. Είναι μια δικαίωση για τη δουλειά μας και για τις αξίες που υπηρετούμε εδώ και χρόνια», δήλωσε ο ιδρυτής της Polyeco, κ. Ιωάννης Πολυχρονόπουλος.

Προσηλωμένη στο όραμά της, η Polyeco, δεσμεύεται να συνεχίσει με την ίδια αφοσίωση και αποφασιστικότητα, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου αύριο.