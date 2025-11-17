Με τις ασυναγώνιστες εκπτώσεις και τα εντυπωσιακά δώρα με την αγορά κάθε προϊόντος, ο ύπνος σε ένα ποιοτικό, χειροποίητο στρώμα γίνεται προσιτός για όλους.

Το να κοιμόμαστε καλά δεν θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο. Θα έπρεπε να είναι το καθημερινό δεδομένο της ζωής μας, μιας καλύτερης ζωής γεμάτης με ενέργεια, θετική διάθεση και όρεξη για τις προκλήσεις που μας φέρνει.

Ένα καλό στρώμα ύπνου είναι η σημαντικότερη προϋπόθεση για να το καταφέρουμε αυτό, όμως ίσως να σκέφτεστε ότι ένα καλό στρώμα είναι τόσο ακριβό που αποτελεί μακρινό όνειρο.

Φέτος, όμως, με τα στρώματα Black Friday της Delta Strom, έχετε τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε την ασύγκριτη αίσθηση της πραγματικής ξεκούρασης κάθε βράδυ με ένα στρώμα που προσφέρει στο σώμα σας υποστήριξη αλλά και χαλάρωση.

Με τις ασυναγώνιστες εκπτώσεις και τα εντυπωσιακά δώρα με την αγορά κάθε προϊόντος, ο ύπνος σε ένα ποιοτικό, χειροποίητο στρώμα γίνεται προσιτός για όλους.

Προσφορές σε στρώματα ύπνου Black Friday 2025

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Delta Strom στη φετινή Black Friday κάνει κάτι που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Προσφέρει όχι μόνο έκπτωση 20% στα καλύτερα στρώματα, αλλά επιπλέον τα συνοδεύει με δώρα που εγγυώνται τον καλύτερο ύπνο που μπορείτε να κάνετε.

Έτσι, με κάθε αγορά παίρνετε δώρο το μαξιλάρι που ταιριάζει απόλυτα με το στρώμα, ώστε να προσφέρετε στο σώμα σας, από τον αυχένα μέχρι τους αστραγάλους, την απαραίτητη υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του ύπνου.

Συγκεκριμένα, τα φετινά δώρα από τη Delta Strom περιλαμβάνουν:

Μαξιλάρι Latex Αξίας 75 ευρώ

Μαξιλάρι Memory Foam αξίας 75 ευρώ

Αδιάβροχο Προστατευτικό κάλυμμα Bamboo Jersey αξίας 60 ευρώ.

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι όλα τα στρώματα της Delta Strom διατίθενται σε προσφορά, όμως το μεγαλύτερο όφελος θα το έχετε με τα υβριδικά στρώματα που αποτελούν την πιο premium σειρά της εταιρείας.

Χάρη στον πρωτοποριακό συνδυασμό των ελατηρίων με τα πιο σύγχρονα υλικά, όπως το latex και το memory foam, τα υβριδικά στρώματα συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα ενός σκληρού στρώματος με ένα μαλακό, την άριστη υποστήριξη με τη χαλάρωση και τη θαλπωρή.

Υψηλές εκπτώσεις παρέχονται επίσης και στα στρώματα cocolatex που είναι αυτή τη στιγμή ό,τι πιο εξελιγμένο κυκλοφορεί, αφού με την ελαστικότητα του latex και την προσαρμογή του κοκοφοίνικα, προσαρμόζονται άψογα στις καμπύλες του σώματος με τον πιο φυσικό τρόπο.

Γιατί να επιλέξετε τη Delta Strom για το καινούριο σας στρώμα

Η Delta Strom αποτελεί την πιο value for money επιλογή στον χώρο του ύπνου στην Ελλάδα, με προσιτές τιμές σε υψηλής ποιότητας στρώματα.

Πρόκειται για μία από τις πιο δημοφιλείς ελληνικές εταιρείες, παρέχοντας:

100% χειροποίητα και ελληνικά στρώματα, καθώς φτιάχνονται από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στάδιο στις εγκαταστάσεις της Delta Strom στην Καλλιθέα.

και ελληνικά στρώματα, καθώς φτιάχνονται από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στάδιο στις εγκαταστάσεις της Delta Strom στην Καλλιθέα. Υψηλής ποιότητας οικολογικά υλικά , για να είναι τα στρώματα απόλυτα ασφαλή σε μωρά, παιδιά, ευπαθείς οργανισμούς και όσους πάσχουν από αλλεργίες.

, για να είναι τα στρώματα απόλυτα ασφαλή σε μωρά, παιδιά, ευπαθείς οργανισμούς και όσους πάσχουν από αλλεργίες. Τεράστια ποικιλία σε είδη και κατηγορίες στρωμάτων , για να επιλέξετε αυτό που καλύπτει ακριβώς τις ανάγκες σας.

, για να επιλέξετε αυτό που καλύπτει ακριβώς τις ανάγκες σας. Σύγχρονη τεχνολογία , για να απολαμβάνετε τον καλύτερο ύπνο με καινοτόμες μεθόδους για υποστήριξη και αίσθημα ξεκούρασης.

, για να απολαμβάνετε τον καλύτερο ύπνο με καινοτόμες μεθόδους για υποστήριξη και αίσθημα ξεκούρασης. Υψηλή αντοχή με στρώματα που παραμένουν σαν καινούρια για χρόνια.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Delta Strom έχει χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις χάρη στην εξαιρετική ποιότητα των στρωμάτων, αλλά και την άμεση εξυπηρέτηση τόσο στο φυσικό κατάστημα όσο και στις online παραγγελίες.

Φέτος στη Black Friday μπορείτε να κάνετε μια αγορά που θα αλλάξει τη ζωή σας!

Δείτε όλα τα στρώματα ύπνου σε προσφορά και κάντε τις αγορές σας online ή στο κατάστημα της Delta Strom.