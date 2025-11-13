Έλαβε συνολικά 17 βραβεύσεις για δράσεις σχεδιασμένες για τους ανθρώπους της.

Η Lidl Ελλάς απέσπασε 17 βραβεία στα φετινά HR Awards 2025, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Νοεμβρίου, κατακτώντας παράλληλα τον μεγάλο τίτλο της βραδιάς, «HR Team of the Year». Η σημαντική αυτή επιτυχία αποτελεί αναγνώριση της στρατηγικής και της διαρκούς δέσμευσης της εταιρείας να τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο κάθε πρωτοβουλίας της.

Μια βράβευση που ξεπερνά τα όρια μιας εταιρείας και αναδεικνύει τη δυναμική του κλάδου του Retail. Ενός κλάδου που εξελίσσεται ραγδαία και μέσα από τη Lidl Ελλάς αποδεικνύει ότι μπορεί να καινοτομεί, να πρωτοπορεί και να χτίζει το μέλλον της εργασίας με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Συγκεκριμένα, η Lidl Ελλάς απέσπασε 4 Gold Awards για πρωτοβουλίες και δράσεις που αποτυπώνουν τη στρατηγική της εταιρείας να φροντίζει ουσιαστικά τους ανθρώπους της:

Lidl Up: Trainee Area Manager: Μέσα από το πρόγραμμα Lidl UP , η εταιρεία επενδύει στη νέα γενιά επαγγελματιών, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Μια πρωτοβουλία που ενισχύει την απασχόληση και ανοίγει δρόμους καριέρας στο σύγχρονο Retail.

Μέσα από το πρόγραμμα , η εταιρεία επενδύει στη νέα γενιά επαγγελματιών, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Μια πρωτοβουλία που ενισχύει την απασχόληση και ανοίγει δρόμους καριέρας στο σύγχρονο Retail. Βιωματικές δράσεις για τις αξίες: Οι αξίες της Lidl Ελλάς είναι η πυξίδα που οδηγεί την καθημερινότητα των ομάδων και είναι αυτές που δημιουργούν το περιβάλλον εμπιστοσύνης, συνεργασίας και έμπνευσης.

Οι αξίες της Lidl Ελλάς είναι η πυξίδα που οδηγεί την καθημερινότητα των ομάδων και είναι αυτές που δημιουργούν το περιβάλλον εμπιστοσύνης, συνεργασίας και έμπνευσης. Δωμάτιο βρεφικής και μητρικής φροντίδας: Με το ειδικά διαμορφωμένο Δωμάτιο Βρεφικής και Μητρικής Φροντίδας , η Lidl Ελλάς στηρίζει ουσιαστικά τους γονείς και ειδικά τις νέες μητέρες, διευκολύνοντας την ομαλή επιστροφή τους στην εργασία και προάγοντας την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής .

Με το ειδικά διαμορφωμένο , η Lidl Ελλάς στηρίζει ουσιαστικά τους γονείς και ειδικά τις νέες μητέρες, διευκολύνοντας την ομαλή επιστροφή τους στην εργασία και προάγοντας την . Στρατηγική Employer Branding: Η ολοκληρωμένη στρατηγική της Lidl Ελλάς βασίζεται στη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και τις ίσες ευκαιρίες εξέλιξης. Με καθορισμένη μισθολογική πολιτική και σαφή ανάπτυξη θέσεων, έχει στόχο την προσέλκυση και τη διατήρηση των καλύτερων ταλέντων της αγοράς.

«Αυτές οι 17 βραβεύσεις είναι αποτέλεσμα των αξιών, της ομαδικότητας και της αφοσίωσης όλων των ανθρώπων της Lidl Ελλάς. Είμαστε περήφανοι που καταφέραμε όχι μόνο να αναγνωριστούμε ως HR Team of the Year, αλλά και να αποδείξουμε έμπρακτα γιατί αξίζει να φροντίζουμε τους ανθρώπους μας. Κάθε βραβείο είναι μια υπενθύμιση ότι μαζί μπορούμε να πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα.», δήλωσε η Νικολέττα Κολομπούρδα, Chief People Officer & Member of the Board, της Lidl Ελλάς.

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν τη συνεργασία, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος εμπιστοσύνης, εξέλιξης και έμπνευσης για όλους και όλες, γιατί αυτό είναι που αξίζει πραγματικά.