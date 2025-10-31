Οι τριμηνιαίες πωλήσεις της Amazon αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 180 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εξήγηση του διευθύνοντος συμβούλου της Amazon, Andy Jassy, για το λόγο που η εταιρεία απολύει 14.000 υπαλλήλους; Δεν είναι τα χρήματα. Ούτε καν η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η «κουλτούρα».

Η ανακοίνωση των απολύσεων αυτή την εβδομάδα «δεν οφείλεται πραγματικά σε οικονομικούς λόγους, ούτε καν στην τεχνητή νοημοσύνη, τουλάχιστον όχι αυτή τη στιγμή. Οφείλεται στην κουλτούρα», δήλωσε ο Jassy απαντώντας σε ερώτηση αναλυτή κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας την Πέμπτη.

Ο Jassy εξήγησε ότι, καθώς η Amazon αύξησε το προσωπικό, τις τοποθεσίες και τις επιχειρητικές της μονάδες τα τελευταία χρόνια, κατέληξε «με πολύ περισσότερο προσωπικό από ό,τι είχε πριν, αλλά και με πολύ περισσότερα επίπεδα ιεραρχίας... μερικές φορές, χωρίς να το συνειδητοποιείς, μπορείς να αποδυναμώσεις τις ευθύνες των ανθρώπων που κάνουν την πραγματική δουλειά».

Ο αριθμός των εργαζομένων της Amazon έφτασε στο αποκορύφωμά του με περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια άτομα το 2021, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της SEC, η εταιρεία έκλεισε το περασμένο έτος με περίπου 1,5 εκατομμύρια υπαλλήλους.

«Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιβράδυνση της ηγετικής ομάδας», είπε. «Είμαστε αποφασισμένοι να λειτουργούμε σαν τη μεγαλύτερη startup στον κόσμο, και... αυτό σημαίνει να καταργούμε τα επίπεδα ιεραρχίας».

Αν και η Amazon δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι απολύσεις αφορούσαν περισσότερο τη διατήρηση της «ευελιξίας», οι απολύσεις εντείνουν τις ανησυχίες για αντικατάσταση των εργαζομένων από την τεχνολογία. Σημειώνεται πως οι μετοχές της Amazon ανέβηκαν 13% μετά το κλείσιμο των αγορών, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

