Πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ σε δάνεια έχουν εκταμιευθεί από την έναρξη της δραστηριότητάς της.

Η ProntoPegno ΕΝΕΧΥΡΟ ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ γιορτάζει 3 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στον κλάδο του ενεχυροδανεισμού στην Ελλάδα, σημειώνοντας ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία επέκτασής της. Από την ίδρυσή της το 2022, η εταιρεία – με έδρα την οδό Σόλωνος 75, Αθήνα – έχει καταφέρει να αποκτήσει ισχυρή φήμη ως αξιόπιστος και διαφανής πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προσφέροντας ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις ρευστότητας σε ιδιώτες από όλη τη χώρα.

Μέσω της προσήλωσής της στον επαγγελματισμό, τη διαφάνεια και την επιχειρησιακή αριστεία, η ProntoPegno έχει δημιουργήσει μια ισχυρή πελατειακή βάση, έχοντας εξυπηρετήσει σχεδόν 1.000 πελάτες και καταγράφοντας συνεχή αύξηση της επισκεψιμότητας έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Από την ίδρυσή της, η εταιρεία έχει διεκπεραιώσει πάνω από 2.500 ενέχυρα, παρέχοντας χρηματοδότηση άνω των 1,7 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν τη δυναμική ανάπτυξη της ProntoPegno και τη σημαντική συμβολή της στην αναζωογόνηση ενός τμήματος της αγοράς που είχε μείνει υποεξυπηρετούμενο μετά την αποχώρηση των παραδοσιακών φορέων.

Ο χρυσός και τα κοσμήματα αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% των ενέχυρων, ακολουθούμενα από επώνυμα ρολόγια (25%) και χρυσές λίρες (25%), αντικατοπτρίζοντας το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και τη δυνατή θέση της στην αγορά. Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, η ProntoPegno Greece κατέγραψε αύξηση 70% στον αριθμό των συμβάσεων και 90% στα υπόλοιπα δανείων, ενισχύοντας την θετική της πορεία και διευρύνοντας την παρουσία της στην εγχώρια αγορά.

Σε μια συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της παγκόσμιας αγοράς χρυσού, με τις τιμές να κινούνται συνεχώς ανοδικά καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο, η ProntoPegno έχει βελτιώσει το μοντέλο τιμολόγησής της για να διασφαλίσει ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη στην εκτίμηση των αντικειμένων. Σήμερα, για παράδειγμα, η ProntoPegno προσφέρει μέγιστη τιμή 56€/γραμμάριο για χρυσό 18 καρατίων σε συμβόλαιο ενεχυρίασης διάρκειας ενός μήνα. Αυτή η στρατηγική προσαρμογή εναρμονίζει τη λειτουργία της εταιρείας με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, εξασφαλίζοντας ότι οι πελάτες λαμβάνουν ακριβείς και δίκαιες εκτιμήσεις για τα χρυσά τους είδη και τα αντίστοιχα ποσά δανείου. Η πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει τη διαχρονική δέσμευση της ProntoPegno στην ακεραιότητα, την υπευθυνότητα και την εμπιστοσύνη των πελατών της.

Σχολιάζοντας το ορόσημο, ο Νικόλαος Κερμελής, Country Manager της ProntoPegno Greece, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που γιορτάζουμε αυτή τη σημαντική επιτυχία και ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας. Σε λίγα μόνο χρόνια, η ProntoPegno έχει καταστεί σημείο αναφοράς για την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό στην ελληνική αγορά ενεχυροδανεισμού. Η δέσμευσή μας παραμένει σταθερή – να παρέχουμε διαφανείς και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες – και ανυπομονούμε να επεκτείνουμε περαιτέρω την παρουσία μας σε όλη την Ελλάδα με το άνοιγμα νέων καταστημάτων».