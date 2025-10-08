Η εταιρεία συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία αιχμής και την πρωτοπορία στις βέλτιστες πρακτικές του packaging design.

Η Lidl Ελλάς τιμήθηκε με τρεις σημαντικές διακρίσεις στα Packaging Awards 2025 για τη σειρά τοπικών και ποιοτικών προϊόντων «Νώμα», στο πλαίσιο της τελετής που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας. Ο θεσμός των Packaging Awards αναδεικνύει επιχειρήσεις που καινοτομούν στον σχεδιασμό, τα υλικά, την τεχνολογία και τις διαδικασίες συσκευασίας, σε όλη την αλυσίδα παραγωγής.

Το brand «Νώμα, η premium σειρά τοπικών και ποιοτικών προϊόντων της Lidl Ελλάς, που αναδεικνύει την αυθεντικότητα της ελληνικής γαστρονομίας, απέσπασε:

Gold στην κατηγορία "Marketing in the Greek Market"

Bronze στην κατηγορία "Successful Branding"

Bronze στην κατηγορία "Food"

Η δημιουργία του brand «Νώμα» βασίστηκε σε μια στρατηγική προσέγγιση που συνδυάζει την αυθεντικότητα της ελληνικής γαστρονομίας με σύγχρονα στοιχεία αισθητικής και επικοινωνίας. Το όνομα «Νώμα» σημαίνει νόημα – ενθύμημα, και κάθε προϊόν της σειράς αποτυπώνει γεύσεις, μυρωδιές και θύμησες του τόπου παραγωγής του. Το εικαστικό σύστημα – από το λογότυπο έως το look & feel – αποπνέει την αίσθηση χειροποίητης δημιουργίας με μοντέρνα αισθητική.

Η καμπάνια λανσαρίσματος στόχευσε στην εξοικείωση του καταναλωτή με την ιστορία και την αξία των προϊόντων, ενισχύοντας την παρουσία μικρών παραγωγών από όλη την Ελλάδα. Το brand «Νώμα» αποτελεί γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικούς τόπους και γεύσεις, προωθώντας τη διασύνδεση της ελληνικής παραγωγής. Η ανάπτυξη του brand πραγματοποιήθηκε από την Ξένια Κασδοβασίλη Executive Team Lead, Brand Embassy, Lidl Ελλάς σε συνεργασία με το δημιουργικό γραφείο Caparo DC.

Η Lidl Ελλάς προσαρμόζει τα τελευταία χρόνια τον σχεδιασμό των συσκευασιών της στις σύγχρονες τάσεις, τις ανάγκες και τις στάσεις ζωής των καταναλωτών. Πάνω απ’ όλα, επιβεβαιώνει σταθερά τις αξίες της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, εξελίσσοντας το packaging design με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και χαρακτηριστικά που προωθούν την κυκλική οικονομία.