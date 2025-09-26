Το καλοκαίρι μπορεί να έφτασε στο τέλος του, αλλά η διάθεση μένει ζωντανή.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του διήμερου ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ τον Μάιο, όπου περισσότεροι από 7.000 επισκέπτες το αγκάλιασαν στην Τεχνόπολη, το αγαπημένο φεστιβάλ επέστρεψε πιο ζωντανό από ποτέ — αυτή τη φορά ως μονοήμερη γιορτή — την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στο ίδιο σημείο, γεμίζοντας την Αθήνα με χορό, παράδοση και... Ούζο Ματαρέλλη!

Η ενθουσιώδης προσέλευση των 4.000 επισκεπτών επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη μεγάλη απήχηση του φεστιβάλ στο κοινό.

Ξεχωριστή νότα έδωσε και σε αυτή τη διοργάνωση το περίπτερο του Ούζου Ματαρέλλη, που υποδέχτηκε τους επισκέπτες με την ανανεωμένη του ετικέτα, η οποία συνδυάζει τον αυθεντικό του χαρακτήρα με μια φρέσκια, σύγχρονη new age retro προσέγγιση – αποτυπώνοντας την ταυτότητα ενός brand που εξελίσσεται με σεβασμό στην παράδοση.

Οι τέσσερις αγαπημένοι συνδυασμοί – το κλασικό (ούζο με νερό και πάγο), αλλά και οι παραλλαγές με βυσσινάδα, πορτοκαλάδα ή λεμονάδα – απογείωσαν το κέφι του φεστιβάλ, ενώ το περίπτερο έγινε ξανά σημείο αναφοράς, γεμάτο κέφι, κεράσματα, παιχνίδια και φυσικά το merch που αγαπήθηκε και επέστρεψε δυναμικά!

Με καταγωγή από τη Λέσβο και παραδοσιακή απόσταξη σε χειροποίητους χάλκινους άμβυκες, το Ούζο Ματαρέλλη συνεχίζει να ενώνει γενιές και να παντρεύει την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη κουλτούρα – όπως και το ίδιο το ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ, που κρατά την παράδοση ζωντανή και αληθινή.

Ο χειμώνας προμηνύεται πολλά υποσχόμενος – με Ούζο Ματαρέλλη, φυσικά!