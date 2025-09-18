Ο Οικονομικός Διευθυντής της Lavipharm, κ. Βασίλης Μπαλούμης, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα αντανακλούν τη συνεχή ανοδική πορεία της εταιρείας, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Ο Όμιλος Lavipharm ανακοίνωσε αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεών του κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή του πορεία.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 31 εκατ. ευρώ έναντι 29,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καταγράφοντας άνοδο 5,7%. Μετά την αφαίρεση rebates και clawback, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 26,7 εκατ. ευρώ από 25 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,8%. Ισχυρή βελτίωση παρουσίασαν τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη EBITDA, τα οποία ανήλθαν σε 7,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 29,4% σε σχέση με τα 5,9 εκατ. ευρώ του περσινού εξαμήνου. Στα αποτελέσματα περιλαμβάνεται και το κέρδος ύψους 973 χιλ. ευρώ από την πώληση της θυγατρικής Pharma Plus, το οποίο εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις ως αποτέλεσμα από διακοπείσες δραστηριότητες.

Η λογιστική επίπτωση από τα προγράμματα διάθεσης μετοχών (stock option και stock award) περιορίστηκε σε 480 χιλ. ευρώ, από 675 χιλ. ευρώ το 2024, χωρίς να απαιτείται χρηματική εκροή, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 12,4 εκατ. ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερο από τα 12,7 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 7,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024. Η μείωση αποδίδεται στην αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης 5,7 εκατ. ευρώ το περσινό εξάμηνο, λόγω εκκαθάρισης θυγατρικών με σωρευμένες ζημίες. Χωρίς το έκτακτο αυτό έσοδο, τα καθαρά κέρδη του 2024 θα διαμορφώνονταν σε 2 εκατ. ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει φετινή αύξηση 32% στην καθαρή κερδοφορία. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος Ιουνίου 2025 διαμορφώθηκε σε 27,5 εκατ. ευρώ.

Ο Οικονομικός Διευθυντής της Lavipharm, κ. Βασίλης Μπαλούμης, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα αντανακλούν τη συνεχή ανοδική πορεία της εταιρείας, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, επικαλούμενος σημαντικές παραγγελίες από το εξωτερικό και αυξημένες προοπτικές στον τομέα της φαρμακευτικής κάνναβης.

«Οι επενδύσεις μας αποκαλύπτουν σταδιακά την πλήρη δυναμική τους. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην καινοτομία και στην ποιότητα, με στόχο την εδραίωση της θέσης μας στην αγορά και την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.