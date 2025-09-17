Ο Γ. Περιστέρης επισήμανε ότι οι ενεργειακές διασυνδέσεις είναι «κρίσιμης σημασίας», υπογραμμίζοντας την αδιανόητη απουσία ηλεκτρικής σύνδεσης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών και της ενεργειακής αυτονομίας ως βασικούς παράγοντες για τη μετατροπή της Ελλάδας σε περιφερειακό κόμβο logistics. Μιλώντας στο Athens International Investment Summit με θέμα «Investing in Innovation and Infrastructure as Drivers of Growth», τόνισε ότι οι υποδομές υψηλής προστιθέμενης αξίας και οι πράσινες λύσεις αποτελούν το «κλειδί» για την αναβάθμιση της χώρας στον διεθνή χάρτη.

Ο κ. Περιστέρης επισήμανε ότι οι ενεργειακές διασυνδέσεις είναι «κρίσιμης σημασίας», υπογραμμίζοντας την αδιανόητη απουσία ηλεκτρικής σύνδεσης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αλλά και την έλλειψη επαρκών διασυνδέσεων με τη Δυτική Ευρώπη. Όπως σημείωσε, μια ολοκληρωμένη ηλεκτρική διασύνδεση θα ωφελούσε αμφότερες τις πλευρές, καθώς η Ελλάδα διαθέτει πλεόνασμα ενέργειας, την ώρα που χώρες όπως η Ιταλία καταγράφουν υψηλές τιμές. Παράλληλα, χαρακτήρισε σταθμούς αντλησιοταμίευσης «κέντρα logistics» ενέργειας, αφού μπορούν να αποθηκεύουν και να διανέμουν ισχύ όταν χρειάζεται.

Αναφερόμενος στις ξένες επενδύσεις, σημείωσε ότι «η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ακόμη και στα πιο δύσκολα χρόνια δεν σταμάτησε να επενδύει στη χώρα», ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το νέο επενδυτικό κλίμα δημιουργεί ευκαιρίες για ουσιαστικές συνεργασίες με διεθνείς εταίρους. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου και της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την έγκαιρη και ποιοτική ολοκλήρωση σύνθετων έργων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη βορειοανατολική Ελλάδα, όπου εντοπίζεται επενδυτικό κενό, καθώς λείπουν κρίσιμα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου που θα μπορούσαν να συνδέσουν αποτελεσματικά τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης με τον διάδρομο προς τη Μαύρη Θάλασσα. Αναφέρθηκε επίσης στην κακή κατάσταση συντήρησης της Εγνατίας Οδού, σημειώνοντας ότι η παραχώρηση μπορεί να οδηγήσει στην απαραίτητη αναβάθμιση.

Όσον αφορά το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T), ύψους 13-15 δισ. ευρώ, προειδοποίησε ότι η υλοποίησή του απαιτεί θεσμική και πολιτική σταθερότητα, ώστε να μην επηρεάζεται από τις αλλαγές των πολιτικών κύκλων. Στόχος, όπως είπε, δεν είναι η Ελλάδα να λειτουργεί μόνο ως διάδρομος διέλευσης αγαθών, αλλά να αναπτύξει ζώνες logistics με δυνατότητες συναρμολόγησης και μεταποίησης, καθώς και επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Τέλος, επεσήμανε ότι οι επενδύσεις στα logistics πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τα κριτήρια ESG, να συνοδεύονται από σαφή ορόσημα και μετρήσιμους στόχους, ενώ ανέδειξε τη σημασία της ορθής διαχείρισης νερού και της ενεργειακής ασφάλειας για τη δημιουργία ισχυρών, ανταγωνιστικών αλυσίδων. «Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να ενισχύσει τον ρόλο της στον τομέα των logistics, αλλά και να μετατραπεί σε διεθνές πρότυπο πράσινων και καινοτόμων υποδομών», κατέληξε.

