Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

Βίκος Cola & Προμηθέας Πάτρας: Επίσημος Ονομαστικός Χορηγός για 2η Χρονιά

Βίκος Cola &amp; Προμηθέας Πάτρας: Επίσημος Ονομαστικός Χορηγός για 2η Χρονιά
Η σύμπραξη αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων για τη στήριξη του ελληνικού αθλητισμού και της τοπικής κοινωνίας.

Η Βίκος Cola και η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας ανακοινώνουν με χαρά την ανανέωση της χορηγικής τους συνεργασίας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, παραμένοντας ο Μεγάλος και Ονομαστικός Χορηγός του συλλόγου επισφραγίζοντας τη δυναμική αυτή συνεργασία. Η σύμπραξη αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων για τη στήριξη του ελληνικού αθλητισμού και της τοπικής κοινωνίας.

Με τη συνέχιση αυτή, η Βίκος Cola ενισχύει ενεργά τον αθλητισμό στην Πάτρα, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία τόσο για τους φιλάθλους όσο και για τους τοπικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι επωφελούνται από την αυξημένη δυναμική και την προβολή που φέρνει μια ομάδα με ισχυρή παρουσία στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη.

Ο Αντιπρόεδρος της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, κ. Κωνσταντίνος Σεπετάς, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας με τη Βίκος Cola. Ενώνουμε ξανά τις δυνάμεις μας με μία ομάδα που εκπροσωπεί επάξια την περιφέρεια και τον αθλητισμό, ενισχύοντας τους δεσμούς μας με την τοπική κοινωνία και συμβάλλοντας με συνέπεια τόσο στις αγωνιστικές επιτυχίες όσο και στην περιφερειακή ανάπτυξη»

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Διαβήτης τύπου 2: Για ποιο λόγο έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά στα παιδιά

Διαβήτης τύπου 2: Για ποιο λόγο έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά στα παιδιά

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Συνταγή για πλούσιο ρόφημα σοκολάτας – Μόνο 54 θερμίδες η κούπα

Συνταγή για πλούσιο ρόφημα σοκολάτας – Μόνο 54 θερμίδες η κούπα

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Δίψα για Βίκος Cola – Δίψα για Φεστιβάλ Πόζαρ

Δίψα για Βίκος Cola – Δίψα για Φεστιβάλ Πόζαρ

Επιχειρήσεις
Δίψα για σινεμά, δίψα για καλοκαιρινές βραδιές κινηματογραφικής μαγείας

Δίψα για σινεμά, δίψα για καλοκαιρινές βραδιές κινηματογραφικής μαγείας

Επιχειρήσεις
«Δίψα για Μουσική»: Ένα τριήμερο γεμάτο μουσική και μοναδικές εμπειρίες στο Helmos Mountain Festival με την υπογραφή της Βίκος Cola

«Δίψα για Μουσική»: Ένα τριήμερο γεμάτο μουσική και μοναδικές εμπειρίες στο Helmos Mountain Festival με την υπογραφή της Βίκος Cola

Επιχειρήσεις
Η Βίκος Cola ήταν «Home» εκεί που η καρδιά της Αθήνας χτύπησε σε ρυθμούς έντονων beats

Η Βίκος Cola ήταν «Home» εκεί που η καρδιά της Αθήνας χτύπησε σε ρυθμούς έντονων beats

Επιχειρήσεις

NETWORK

Μ. Ζαμπάρας: Πρόγραμμα Απόλλων: 100 εκατομμύρια χαμένα – το Ταμείο Ανάκαμψης γίνεται ταμείο απωλειών

Μ. Ζαμπάρας: Πρόγραμμα Απόλλων: 100 εκατομμύρια χαμένα – το Ταμείο Ανάκαμψης γίνεται ταμείο απωλειών

ienergeia.gr
Γ. Στασινός: Νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών από το ΤΕΕ και τους Έλληνες μηχανικούς για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές

Γ. Στασινός: Νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών από το ΤΕΕ και τους Έλληνες μηχανικούς για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές

ienergeia.gr
SEAJETS: Δίπλα στους κατοίκους των νησιών Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στην Αλόννησο

SEAJETS: Δίπλα στους κατοίκους των νησιών Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στην Αλόννησο

healthstat.gr
Διαβήτης τύπου 2: Για ποιο λόγο έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά στα παιδιά

Διαβήτης τύπου 2: Για ποιο λόγο έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά στα παιδιά

healthstat.gr
ΑΣΕΠ: Οι υποψήφιοι για τη Δημοτική Αστυνομία καλούνται σε υγειονομικές εξετάσεις

ΑΣΕΠ: Οι υποψήφιοι για τη Δημοτική Αστυνομία καλούνται σε υγειονομικές εξετάσεις

healthstat.gr
Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση: Θέσεις του Green Tank στη Δέσμη Ενεργειακών Μέτρων για τους Πολίτες

Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση: Θέσεις του Green Tank στη Δέσμη Ενεργειακών Μέτρων για τους Πολίτες

ienergeia.gr
Νοσοκομείο Σύρου: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη τηλε-θρομβόλυση σε ασθενή με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο

Νοσοκομείο Σύρου: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη τηλε-θρομβόλυση σε ασθενή με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο

healthstat.gr
Ο ΑΔΜΗΕ μέλος της ένωσης GO15 των μεγαλύτερων Διαχειριστών του κόσμου

Ο ΑΔΜΗΕ μέλος της ένωσης GO15 των μεγαλύτερων Διαχειριστών του κόσμου

ienergeia.gr