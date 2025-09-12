Games
Lidl Ελλάς: Κορυφαία στην ποιότητα και στις διακρίσεις

Η εταιρεία, με 96 προϊόντα της να αποσπούν τη διεθνή διάκριση Superior Taste Award, επιβεβαιώνει ότι η ποιότητα και η γεύση παραμένουν στο επίκεντρο της εμπειρίας του καταναλωτή.

Η Lidl Ελλάς, παραμένοντας αφοσιωμένη στην ποιότητα και στη γεύση, κατέκτησε 96 βραβεία Superior Taste Award για τα προϊόντα της. Μία σημαντική διεθνής αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι η αγοραστική εμπειρία στη Lidl έχει πάντα στο επίκεντρο τον καταναλωτή και τις ανάγκες του. «Στη Lidl Ελλάς η ποιότητα δεν είναι ποτέ διαπραγματεύσιμη», δήλωσε ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς και η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη δέσμευση της εταιρείας.

Τα Superior Taste Awards απονέμονται από το International Taste Institute με έδρα τις Βρυξέλλες, έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς παγκοσμίως στον τομέα της γευσιγνωσίας. Επαγγελματίες σεφ και γευσιγνώστες, μέσα από αυστηρές τυφλές γευστικές δοκιμές, αξιολογούν προϊόντα με βάση πέντε βασικά κριτήρια: την πρώτη εντύπωση, την εμφάνιση, το άρωμα, την υφή και φυσικά τη γεύση. Στα προϊόντα που ξεχώρισαν περιλαμβάνονται το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Εύ, τα σκιουφιχτά Κρήτης Νώμα, η φρέσκια ελληνική τσιπούρα και πολλά ακόμη, που φέρνουν στο τραπέζι κάθε νοικοκυριού την αυθεντικότητα και τον πλούτο της ελληνικής διατροφικής παράδοσης.

Κάθε αστέρι που συνοδεύει τις συσκευασίες των βραβευμένων προϊόντων αποτελεί μία ξεκάθαρη απόδειξη της ποιότητας που η Lidl Ελλάς πετυχαίνει να προσφέρει καθημερινά. Με αφορμή αυτή τη σημαντική διάκριση, η Lidl Ελλάς προσκαλεί τους καταναλωτές να δοκιμάσουν τα βραβευμένα προϊόντα της, προσφέροντάς τα με έκπτωση -15% σε όλα τα καταστήματά της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Εύ, το οποίο οι πελάτες της εταιρείας θα μπορούν να το προμηθευτούν με μόλις 5,72€.

Η αναγνώριση αυτή αποτελεί για τη Lidl Ελλάς έμπνευση να συνεχίσει με συνέπεια να επενδύει στην ποιότητα και να φέρνει στους καταναλωτές προϊόντα που συνδυάζουν αυθεντική γεύση, ανταγωνιστικές τιμές και αξία. Γιατί στη Lidl Ελλάς, η ποιότητα δεν είναι απλώς υπόσχεση, είναι καθημερινή πράξη που φτάνει σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό.

