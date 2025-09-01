Games
Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας

Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας Φωτογραφία: Sandra Pape from Pixabay
Ποιες είναι οι παρτίδες μπισκότων που ανακαλούνται, τι πρέπει να κάνετε αν τα έχετε αγοράσει.

Ανακαλούνται γνωστά μπισκότα πρωτεΐνης από την ελληνική αγορά σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας MOOVeat.

Ειδικότερα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία και σε σχετική προειδοποίηση που αναρτήθηκε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας ειδοποίησης για επικίνδυνα τρόφιμα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) η ανάκληση υπαγορεύεται για λόγους ασφάλειας των καταναλωτών.

Η ανάκληση αποφασίστηκε για τις επίμαχες παρτίδες καθώς η εταιρεία δέχθηκε παράπονα από καταναλωτές παρουσία ευρωτίασης (μούχλας) σε τεμάχια των συγκεκριμένων παρτίδων – ημερομηνιών λήξης. Όπως τονίζεται «Σε συνέχεια επικοινωνίας καταναλωτών με την εταιρεία μας αναφέρθηκε παρουσία ευρωτίασης σε τεμάχια των συγκεκριμένων παρτίδων – ημερομηνιών λήξης. Κατά τον έλεγχο των δειγμάτων που έφτασαν στα χέρια μας και μετά από αναλύσεις διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα προήλθε από την συσκευασία ζεστού προϊόντος.».

Η λίστα με τις επίμαχες παρτίδες μπισκότων που ανακαλούνται - Η ανακοίνωση της εταιρείας

ANAKLISI ELLADA 19 0a3e8

ANAKLISI ELLADAS 192 5bd37

Παρακαλούνται λοιπόν οι καταναλωτές, που έχουν αγοράσει το προϊόν, μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν όπου το έχουν αγοράσει, λαμβάνοντας φυσικά το αντίτιμο της αγοράς του ή ελάτε σε απευθείας επικοινωνία με την εταιρεία μας στο τηλέφωνο 2130243036, Δευτέρα με Παρασκευή 09.00 με 17.00 ή στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας «έχοντας δεσμευτεί για την προστασία και τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια και στην ποιότητα των προϊόντων της, η εταιρεία αντέδρασε, ως όφειλε, άμεσα λαμβάνοντας όλα τα ενδεικνυόμενα προς αυτή την κατεύθυνση μέτρα, ούτως ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος για το καταναλωτικό κοινό και να εξεταστούν τα όποια περαιτέρω μέτρα. Ζητούμε συγνώμη από όλους τους καταναλωτές για την αναστάτωση που πιθανόν προκλήθηκε ενώ διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί το περιστατικό.»

«Καμπανάκι» από τους ειδικούς για τα τρόφιμα με μούχλα

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί πρέπει να αποφεύγουμε την κατανάλωση τροφίμων που έχουν «πιάσει» μούχλα καθώς οι κίνδυνοι για την υγεία από τέτοιου είδους έκθεση είναι αρκετοί. Η μούχλα παράγει ουσίες που ονομάζονται μυκοτοξίνες, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα, γαστρεντερικές επιπλοκές, αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού ή αλλεργική αντίδραση. Μία από αυτές τις μυκοτοξίνες, η αφλατοξίνη, μπορεί να έχει ακόμη και καρκινογόνο δράση. Πρέπει να εντοπίζουμε τη μούχλα μόνο από την όψη των τροφίμων και ποτέ μυρίζοντας τα τρόφιμα, καθώς με την εισπνοή μπορεί να εισχωρήσουν στον οργανισμό σπόρια μούχλας.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι χρωματιστές αλλοιώσεις που παρατηρούνται πάνω στην επιφάνεια του ψωμιού ή των φρούτων είναι τα σπόρια ή μικροσκοπικά σωματίδια που δίνουν χρώμα στη μούχλα, δηλαδή ένα μόνο τμήμα της. Τα υπόλοιπα «κλαδιά» και οι ρίζες της δεν φαίνονται με γυμνό μάτι και μερικές φορές εισχωρούν βαθιά μέσα στα τρόφιμα. Επομένως, η απόξεση ή η αφαίρεση του αλλοιωμένου τμήματος, δεν μας προστατεύει από την κατανάλωση μούχλας.

Η μούχλα είναι μια μορφή μύκητα – μικροσκοπικού οργανισμού, η οποία τρέφεται με οργανική ύλη και αναπαράγεται με μικροσκοπικούς σπόρους, που μπορούν να διαδοθούν μέσω του αέρα. Τα περισσότερα είδη μούχλας είναι αβλαβή, ωστόσο υπάρχουν και κάποια άλλα που είναι πραγματικά επικίνδυνα. Ορισμένα είδη περιέχουν μυκοτοξίνες, οι οποίες είναι δηλητηριώδεις ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις ή αναπνευστικά προβλήματα. Ιδίως ένα από αυτά, το οποίο ονομάζεται αφλατοξίνη, έχει ενοχοποιηθεί ακόμα και για την πρόκληση καρκίνου.

