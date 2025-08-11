Games
Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Προ εβδομάδων η Σκλαβανίτης εξαγόρασε και τα 25 καταστήματα της εταιρείας στην Αττική, τα οποία βρίσκονται σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας, σε γειτονιές του ευρύτερου κέντρου, σε προάστια, αλλά και στον Πειραιά.

Στην κατοχύρωση του σήματος Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis προχώρησε η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης ΑΕΕ ανοίγοντας τον δρόμο για επέκταση της παρουσίας της στον τομέα της παρασκευής και παροχής έτοιμου φαγητού.

Η Σπιτική Κουζίνα, είναι αλυσίδας εστίασης που ειδικεύεται στο μαγειρευτό φαγητό και λειτουργεί αποκλειστικά για παραλαβή ή κατ’ οίκον παράδοση μέσω efood, χωρίς τραπεζοκαθίσματα.

Η Σπιτική Κουζίνα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00–17:00, στοχεύοντας σε νοικοκυριά και εργαζομένους που προτιμούν μαγειρευτό φαγητό αντί για fast food.
Καθώς εξετάζεται η δημιουργία γωνιών Σπιτική Κουζίνα εντός των υπερμάρκετ Σκλαβενίτης, για αυτό και καταχωρίσθηκε το σήμα Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης της αλυσίδας στον τομέα των έτοιμων γευμάτων και συνδέεται με τη μεγάλη επένδυση στη Μαγούλα, όπου κατασκευάζεται μονάδα παραγωγής δυναμικότητας 250.000 μερίδων ημερησίως, πενταπλάσιας από την υφιστάμενη, με ανάδοχο την Avax.

