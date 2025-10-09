Η Toyota διατήρησε την κυριαρχία της στην αγορά τον Σεπτέμβριο, καταλαμβάνοντας μερίδιο 17,7% των συνολικών πωλήσεων.

Η εγχώρια αγορά καινούργιων αυτοκινήτων, έκλεισε τον Σεπτέμβριο του 2025 με θετικά πρόσημα, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι το έτος θα ξεπεράσει το φράγμα των 140.000 ταξινομήσεων.

Συγκεκριμένα, τον 9ο μήνα του έτους καταγράφηκαν 12.296 νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά περίπου 27,3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024. Η επίδοση αυτή, ενισχύει την εικόνα μιας σταθερής ανάκαμψης της αγοράς, η οποία πλέον δείχνει ικανή να ανατρέψει τις δυσκολίες της περασμένης διετίας.

Τώρα, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2025, οι συνολικές ταξινομήσεις έφτασαν τα 112.255 οχήματα, παρουσιάζοντας άνοδο 3,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ο αριθμός αυτός, οδηγεί τις εκτιμήσεις προς ένα τελικό σύνολο που θα ξεπεράσει τις 140.000 μονάδες, υπερβαίνοντας κατά ελάχιστα το σύνολο του 2024.

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου, είχαν ταξινομηθεί 99.959 επιβατικά οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 1,6% σε σύγκριση με πέρσι.

Ποιες μάρκες και ποια μοντέλα πρωταγωνίστησαν

Η Toyota διατήρησε την κυριαρχία της στην αγορά τον Σεπτέμβριο, καταλαμβάνοντας μερίδιο 17,7% των συνολικών πωλήσεων. Η Suzuki ακολούθησε στη δεύτερη θέση, ενώ τη «χρυσή τριάδα» έκλεισε η Hyundai με μερίδιο 6,7%.

Στα επιμέρους μοντέλα τώρα, «βασιλιάς» αναδείχθηκε το Toyota Yaris Cross, με 906 ταξινομήσεις τον μήνα. Ακολούθησε το Peugeot 2008 με 497 μονάδες και στη συνέχεια το Renault Clio με 479.

Επίσης, το Toyota C-HR κατέλαβε υψηλή θέση, καθώς και το Suzuki Vitara με σημαντικό αριθμό πωλήσεων. Σε επίπεδο κατηγοριών, η προτίμηση των Ελλήνων αγοραστών παραμένει προσανατολισμένη στα μικρά SUV (κατηγορία B-SUV), τα οποία αντιπροσωπεύουν πλέον το 60% των συνολικών πωλήσεων.

Τάσεις καυσίμων & τεχνολογίας

Η μετάβαση προς πιο καθαρές μορφές κίνησης εμφανίζει οριακή αλλά σταθερή πρόοδο. Στο οκτάμηνο, τα υβριδικά μοντέλα κατέγραψαν μερίδιο άνω του 50% των νέων ταξινομήσεων, ενώ η κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων (BEV, PHEV) κινήθηκε ανοδικά, αν και παραμένει μικρό το μέσο μερίδιο. Παράλληλα, η μείωση της παρουσίας των πετρελαιοκίνητων οχημάτων είναι αισθητή: στο πρώτο επτάμηνο του 2025, το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων νέων οχημάτων έπεσε στο 3,1%, έναντι 8,8% πέρυσι, ενώ η βενζίνη επίσης υποχωρεί.

Προκλήσεις και προοπτικές

Παρά τη θετική δυναμική, η αγορά αντιμετωπίζει προκλήσεις. Η παγκόσμια αβεβαιότητα, οι πιέσεις στις τιμές πρώτων υλών και τα μεταφορικά κόστη επιβαρύνουν το κόστος, ενώ η επάρκεια στα αποθέματα και η συνέχιση των κινήτρων για ηλεκτροκίνηση θα είναι καταλύτες καθοριστικοί για τη συνέχεια.

Ωστόσο, το γεγονός ότι η αγορά κινείται πλέον με τέτοιο ρυθμό, μετά από μια περίοδο στασιμότητας, ενισχύει τη βεβαιότητα, ότι το 2025 θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Το ευχόμαστε ολόψυχα...