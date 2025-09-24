Το Cyberster δεν είναι ένα ακόμα EV – είναι αυτοκίνητο που φωνάζει από μακριά πως δημιουργήθηκε για να ξεχωρίζει.

Ένα ανοιχτό αυτοκίνητο κουβαλά πάντα μαζί του έναν αέρα ελευθερίας. Δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, είναι εμπειρία, σχεδόν τελετουργία: η στιγμή που κατεβάζεις την οροφή και αφήνεις τον αέρα να γεμίσει την καμπίνα, σου θυμίζει γιατί η αυτοκίνηση ήταν πάντα κάτι περισσότερο από νούμερα ιπποδύναμης και τεχνολογικά specs.

Σε αυτό το πνεύμα, η άφιξη του MG Cyberster στην Ελλάδα, σηματοδοτεί πολλά περισσότερα από μια ακόμη εμπορική πρεμιέρα. Είναι ένα σύμβολο επιστροφής, μια σύγχρονη ανάγνωση του roadster, που έρχεται να δώσει χρώμα και συναίσθημα σε μια εποχή όπου η ηλεκτροκίνηση συχνά μοιάζει ψυχρή και απόμακρη.

Η MG, με το Cyberster, δεν κρύβει τις προθέσεις της. Θέλει να ξαναπιάσει το νήμα της ιστορίας που την ανέδειξε ως μάρκα των σπορ ανοιχτών μοντέλων, και το κάνει με τον πιο φιλόδοξο τρόπο: ένα αμιγώς ηλεκτρικό roadster που συνδυάζει κλασικές αναλογίες με φουτουριστικές γραμμές. Οι αναδιπλούμενες «scissor doors» και η ηλεκτρικά λειτουργούμενη υφασμάτινη οροφή δίνουν αμέσως το στίγμα. Το Cyberster δεν είναι ένα ακόμα EV – είναι αυτοκίνητο που φωνάζει από μακριά πως δημιουργήθηκε για να ξεχωρίζει.

Στην Ελλάδα, η άφιξή του αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που βλέπουμε ένα νέο ανοιχτό σπορ μοντέλο να μπαίνει στη γκάμα μιας μάρκας που ήδη κερδίζει έδαφος χάρη στα value-for-money SUV της. Και μόνο η εικόνα ενός κόκκινου Cyberster να περνά μέσα από τα στενά της Πλάκας ή να ανεβαίνει την παραλιακή με την οροφή ανοιχτή, αρκεί για να φέρει χαμόγελο. Γιατί η Ελλάδα, με το κλίμα και τα τοπία της, είναι ίσως το ιδανικό σκηνικό για να απολαύσεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο.

Κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα, όμως, το Cyberster έχει ουσία. Υπάρχουν δύο διαθέσιμες εκδόσεις:

Η Exclusive Single Motor έκδοση (πίσω κίνηση) αποδίδει περίπου 340 PS, κάνει το 0–100 χλμ/ώρα σε 5,0 δευτερόλεπτα και φθάνει τελική ταχύτητα τα 195 χλμ/ώρα. Η αυτονομία προσεγγίζει τα 507 χιλιόμετρα (WLTP).

Η Luxury Dual Motor (τετρακίνητη) έκδοση, αποδίδει 510 PS, επιτυγχάνει 0–100 σε 3,2 δευτερόλεπτα, και έχει τελική 200 χλμ/ώρα. Η αυτονομία σε αυτή την περίπτωση φτάνει τα 443 χιλιόμετρα (WLTP). Η μπαταρία στην κορυφαία έκδοση έχει χωρητικότητα 77 kWh, και η φόρτιση με DC (γρήγορο φορτιστή) μπορεί να «γεμίσει» το 10–80% μέσα σε περίπου 38 λεπτά.

Το σημαντικότερο όμως πέρα από τους αριθμούς, είναι πως η MG επαναφέρει στο προσκήνιο την έννοια του προσιτού σπορ ανοιχτού. Σε μια εποχή όπου τα περισσότερα roadster ανήκουν σε κατηγορίες πολυτελείας με απαγορευτικές τιμές, το Cyberster επιχειρεί να γεφυρώσει το κενό. Δεν είναι «φθηνό» – ούτε φιλοδοξεί να είναι. Είναι όμως μια πρόταση με συγκριτικό πλεονέκτημα: χρήση της τεχνολογίας αιχμής, έντονο design και επιδόσεις που δεν αφήνουν αμφιβολία.

Τα ανοιχτά αυτοκίνητα έχουν ψυχή. Δεν αγοράζονται με την ψυχρή λογική, αλλά με συναίσθημα. Αν αυτό το συναίσθημα συνδυάζεται με τεχνολογία, τολμηρή σχεδίαση και τον χαρακτήρα μιας ιστορικής μάρκας που ξαναβρίσκει τη φωνή της, τότε έχουμε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αφίξεις στην ελληνική αγορά της χρονιάς. Το MG Cyberster δεν είναι απλώς ένα αυτοκίνητο – είναι αφορμή για να ξανασηκώσουμε το κεφάλι προς τον ουρανό.