Η Toyota θα κατασκευάσει το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μπαταρία στην Ευρώπη

Η Toyota ήταν πιο επιφυλακτική στην προσέγγισή της στα BEV από τους παραδοσιακούς ανταγωνιστές της, κάτι που την βοήθησε τον τελευταίο χρόνο, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει επιβραδυνθεί.

Η Toyota ανακοίνωσε ότι θα κατασκευάσει ηλεκτρικό όχημα στο εργοστάσιό της στην Τσεχική Δημοκρατία, το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο της που θα κατασκευαστεί στην Ευρώπη, και θα επενδύσει επίσης σε μια νέα εγκατάσταση συναρμολόγησης μπαταριών στο εργοστάσιο.

Η αυτοκινητοβιομηχανία δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για το μοντέλο ή το χρονοδιάγραμμα παραγωγής, αλλά δήλωσε ότι θα επενδύσει περίπου 680 εκατομμύρια ευρώ για να επεκτείνει το εργοστάσιό της στο Kolin, περίπου 60 χλμ. ανατολικά της Πράγας, ώστε να φιλοξενήσει την παραγωγή του νέου οχήματος και της μπαταρίας του, καθώς και νέα συνεργεία βαφής και συγκόλλησης, αναφέρει το Reuters.

Η τσεχική κυβέρνηση θα επενδύσει έως και 64 εκατομμύρια ευρώ στην ειδική εγκατάσταση μπαταριών, δήλωσε η Toyota.

Η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί περίπου το 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Τσεχίας και η απόφαση της Toyota να κατασκευάσει ένα BEV στο Kolin ήταν ένα βασικό βήμα προς τη «διατήρηση της κατασκευής αυτοκινήτων στη χώρα μας», δήλωσε ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα.

Η εταιρεία έχει επωφεληθεί από τη ζήτηση για την επεκτεινόμενη σειρά υβριδικών μοντέλων της, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης αγοράς της, των Ηνωμένων Πολιτειών.

Νωρίτερα φέτος, η Toyota δήλωσε ότι θα λανσάρει συνολικά εννέα ηλεκτρικά μοντέλα με μπαταρία στην Ευρώπη το 2025 και το 2026 για τις μάρκες Toyota και Lexus.

Η Toyota κατασκευάζει το υβριδικό μικρό Yaris και το μίνι αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης Aygo X στο εργοστάσιό της στην Τσεχία. Το Aygo X θα είναι αυτοφορτιζόμενο υβριδικό από τον Νοέμβριο. Το εργοστάσιο του Kolin έχει ετήσια δυναμικότητα περίπου 220.000 οχημάτων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ