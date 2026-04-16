Ο πρώην τερματοφύλακας της Άρσεναλ και της Λίβερπουλ, Άλεξ Μάνινγκερ, πέθανε σε ηλικία 48 ετών μετά από τροχαίο δυστύχημα που ενεπλάκη σε τοπικό σιδηρόδρομο στην πατρίδα του, την Αυστρία.

Ο πρώην τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας σκοτώθηκε την Πέμπτη στο Σάλτσμπουργκ, την γενέτειρά του. Το τοπικό Μέσο της Σάλτσμπουργκ ORF μετέδοσε πως το αυτοκίνητο του Μάνινγκερ τράκαρε ενώ διέσχιζε μια ισόπεδη διάβαση.

Ο Μάνινγκερ έλαβε τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο, αφού το αυτοκίνητό του σύρθηκε για αρκετά μέτρα, αλλά ο πρώην παίκτης τελικά δεν μπόρεσε να διασωθεί.

Ο 48χρονος έγινε ο πρώτος Αυστριακός παίκτης που πρωταγωνίστησε στην Πρέμιερ Λιγκ, αφού υπέγραψε με την Άρσεναλ το 1997, και στη συνέχεια κέρδισε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Αγγλίας.

Πριν επιστρέψει στο αγγλικό έδαφος για να αγωνιστεί με τη Λίβερπουλ, ο Μάνινγκερ αγωνίστηκε επίσης σε ιταλικές ομάδες, όπως η Σιένα, η Τορίνο και η Γιουβέντους.

