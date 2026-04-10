Πλήθος κόσμου είπε το «τελευταίο αντίο» στον Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Με στρατιωτικές τιμές και μέσα σε βαρύ κλίμα οδύνης τελέστηκε στο Βουκουρέστι η κηδεία του σπουδαίου προπονητή Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Μεγάλη Τρίτη (07/04)

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ναό του Αγίου Ελευθερίου, με πλήθος κόσμου να δίνει το «παρών» για να αποτίσει φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που σημάδεψε το ρουμανικό ποδόσφαιρο με την πορεία και το έργο του.

Στη συνέχεια, η πομπή συνόδευσε το φέρετρο, καλυμμένο με τη σημαία της Ρουμανίας, έως το κοιμητήριο Μπελού. Εκεί πραγματοποιήθηκε η ταφή με στρατιωτικές τιμές, ως αναγνώριση της μεγάλης συνεισφοράς του τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

{https://x.com/sporizinden/status/2042600523967152370}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος στεκόταν δίπλα στη μητέρα του, Νέλι. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε όχι μόνο τον πατέρα του, αλλά και τον άνθρωπο που αποτέλεσε καθοριστικό οδηγό στην σταδιοδρομία του στους πάγκους.

Το «παρών» στην τελετή έδωσαν γνωστές μορφές του ρουμανικού ποδοσφαίρου, όπως οι Γκεόργκε Χάτζι, Ιοάν Αντόνε, Ιονούτ Λουπέσκου, Ντορίν Ματέουτς και Τζίτζι Μπεκάλι, ενώ παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι από τον πολιτικό και αθλητικό χώρο της χώρας, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της απώλειας.

Παράλληλα, στην κηδεία βρέθηκε και αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ, με τη συμμετοχή της Μαρίας Γκοντσάροβα, του Αντρέ Βιεϊρίνια και του Παντελή Κωνσταντινίδη, οι οποίοι ταξίδεψαν στο Βουκουρέστι για να τιμήσουν τη μνήμη του εκλιπόντος και να στηρίξουν τον Ραζβάν Λουτσέσκου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: BASILICA.RO / MIRCEA FLORESCU/EUROKINISSI