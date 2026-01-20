Κοστίνια και Ταρέμι οι σκόρερ του Ολυμπιακού, καθάρισαν το παιχνίδια από νωρίς.

«Ζωντανός» στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα νοκ άουτ του Champions League έμεινε ο Ολυμπιακός μετά τη σπουδαία νίκη του επί της Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η νίκη του Ολυμπιακού για την 7η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League διατήρησε «ζωντανές» τις ελπίδες του για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, με τους ερυθρόλευκους να κάνουν πράξη αυτό που τόνισαν στις δηλώσεις τους πριν τον αγώνα οι Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ζέλσον Μαρτίνς.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης προηγήθηκαν με τον Κοστίνια να γράφει το 1-0 στον αγώνα. Ο Ολυμπιακός σφράγισε τη νίκη του με τον Ταρεμί να σκοράρει το +1 των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.

Η ομάδα πλέον έχει ένα ματς για τη League Phase του UEFA Champjons League, καθώς για την 8η αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ στην Ολλανδία την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου.