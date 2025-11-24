Επιστολή προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ με την οποία ενημερώνει για την πρόθεσή της να υπογράψει σήμερα τη μεταβίβαση των μετοχών έστειλε η πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Μετά τις παλινωδίες των τελευταίων 24ώρων, βρέθηκε η λύση για το μέλλον της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και αυτό θα περάσει οριστικά στην πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι με επιστολή προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο επιχειρηματίας που θα αναλάβει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, γνωστοποίησε την ικανοποίηση του για τα στοιχεία που έλαβε από την Deloitte και πρόσθεσε ότι ακόμα και σήμερα μπορούν να πέσουν οι υπογραφές.

Αναλυτικά η επιστολή της πλευράς Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

ΠΡΟΣ: «ΠΑΟΚ 2004 – ΚΑΕ»

Λάβαμε χθες τα υπολειπόμενα στοιχεία από την Deloitte. Είμαστε ικανοποιημένοι. Επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία και να υπογράψουμε σήμερα.

Mε εκτίμηση,

Για την ALPHA SPORTS GROUP SINGLE MEMBER SA»