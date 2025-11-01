Ο Ολυμπιακός έφτασε την τρίτη σερί νίκη.

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Άρη με 2-1 στο «Καραϊσκάκης» και ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League, με ματς λιγότερο από τον ΠΑΟΚ.

Οι Πειραιώτες μπορούν να στρέψουν έτσι την προσοχή τους στο ματς με την Αϊντχόφεν για το Champions League.

Δεν δόθηκε πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο, σε τράβηγμα στον Ταρέμι, με τον Άρη να παίζει με παίκτη παραπάνω από τα μισά της επανάληψης, μετά την αποβολή του Μάντσα. Ποντέσε και Ταρέμι σκόραραν τα γκολ των γηπεδούχων.

Με τον Ποντένσε να είναι αρκετά κινητικός στο ξεκίνημα του αγώνα, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να φτάσει με αξιώσεις στα καρέ του Αθανασιάδη.

Ο Άρης προσπάθησε να πιέσει ψηλά και να «χαλάσει» την κυκλοφορία της μπάλας των Πειραιωτών (ο Γαλανόπουλος έπαιξε σημαντικό ρόλο), ενώ έβγαλε και κάποιες μπαλιές στην πλάτη της ερυθρόλευκης άμυνας, με τον Γένσεν να προσπαθεί να απειλήσει τα καρέ του Τζολάκη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πρώτη μεγάλη φάση στο ματς ήρθε από τον Ολυμπιακό στο 12′. Από κάθετη του Τσικίνιο από τα δεξιά και γύρισμα του Ποντένσε, ο Αθανασιάδης έπεσε, έδιωξε αλλά έδωσε ύψος στην μπάλα, με τον Ελ Κααμπί να πιάνει την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα άουτ.

Ο ΟλυμπιακόςΤο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μεγάλες… συγκινήσεις. Στο 46′ ο Τεχέρο έκανε το σουτ με το δεξί, η μπάλα κόντραρε στον Μάνσα, με τον Τζολάκη, με τη βοήθεια του αριστερού δοκαριού, να διώχνει.

Τρία λεπτά μετά, ο Ποντένσε πήρε την μπάλα στο ύψος της σέντρας από τον Ελ Κααμπί, την κουβάλησε από αριστερά, μπήκε στην περιοχή και έφερε την μπάλα στο δεξί και «εκτέλεσε» στη δεξιά γωνία του Αθανασιάδη για το 1-0.Για λίγα λεπτά, ο Άρης ανέβασε «στροφές» και πλησίασε την περιοχή του Τζολάκη. Στο 56′ ο Μουζακίτης έκανε λάθος, ο Σίστο βγήκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά ο Κοστίνια πρόλαβε και έκανε σωτήριο τάκλιν στα όρια της μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού.

Οι Πειραιώτες πήραν και πάλι τον έλεγχο του αγώνα και στο 60′ έφτασαν στο 2-0 με τον Ταρέμι. Ο Αθανασιάδης απέκρουσε το σουτ του Ποντένσε, ο Πορτογάλος επέμεινε, τροφοδότησε τον Ιρανό και εκείνος με δυνατό δεξί πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έδειχνε να οδεύει με άνεση προς τη νίκη, ο Άρης μείωσε σε 2-1 και απέκτησε και αριθμητικό πλεονέκτημα.

Στο 72′ ο Μάντσα ανέτρεψε τον Σάντμπεργκ που έβγαινε απέναντι από τον Τζολάκη, με τον διαιτητή να δίνει πέναλτι και να αποβάλει τον Βραζιλιάνο αμυντικό. Ο Μορόν ανέλαβε την εκτέλεσή του και μείωσε σε 2-1.Το ματς μπήκε στην τελική του ευθεία, με τους δυο προπονητές να κάνουν αλλαγές (Πιρόλα, Ζέλσον Μαρτίνς, Αλφαρέλα και Πέρεθ πέρασαν στο ματς).

Στο 83′ ο Άρης άγγιξε την ισοφάριση, με τον Αλφαρέλα να βγαίνει σε θέση τετ-α-τετ, αλλά να μη μπορεί να νικήσει τον Τζολάκη.

Στο 89′ ο Αλφαρέλα βρέθηκε απέναντι στον Τζολάκη και γύρισε την μπάλα στον Παναγίδη που εκτέλεσε προ κενής εστίας, με τον Ροντινέι να κάνει την προβολή και να κρατά το προβάδισμα του Ολυμπιακού.

Με τη συμπλήρωση 90 λεπτών αγώνα, ο Άρης λίγο έλειψε να βάλει αυτογκόλ, σε λανθασμένο γύρισμα του Γένσεν προς την εστία του Αθανασιάδη.

Τρία λεπτά μετά, ο Αθανασιάδης έβγαλε με δυσκολία το σουτ του Ζέλσον Μαρτίνς.