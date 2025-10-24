Τέλος ο Χρήστος Κόντης από τον Παναθηναϊκό. Ανακοίνωσε Ράφα Μπενίτεθ η ΠΑΕ με ανακοίνωσή της.

Η ΠΑΕ Παναθηναΐκός ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής (24/10) τη λύσης της συνεργασίας τους και τού ευχήθηκε ό, τι καλύτερο στο επόμενο βήμα της καριέρας του».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Κόντη.

Πρόσφερε στην ομάδα σε μία περίοδο με δυσκολίες και γι’ αυτό τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο βήμα της καριέρας του».

Λίγα λεπτά αργότερα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με έναν εκ των πλέον επιτυχημένων προπονητών του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και τον κορυφαίο τεχνικό που έχει έρθει ποτέ σε ελληνική ομάδα, τον Ράφα Μπενίτεθ!

Οι αμέτρητοι τίτλοι που έχει κατακτήσει στην πολύχρονη καριέρα του -μεταξύ των οποίων το Champions League, δύο UEFA Cup/Europa League κι ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων- αλλά και η εν γένει πορεία του στο ποδόσφαιρο καταδεικνύουν την εμβέλεια και το μέγεθος του Ισπανού κόουτς. Ο Ράφα Μπενίτεθ αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του στο Τριφύλλι, μαζί με το επιτελείο του.