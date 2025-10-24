Αν και ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε, δέχθηκε στη συνέχεια 3 γκολ στο Ρότερνταμ.

Ο Παναθηναϊκός δεν άντεξε την πίεση της Φέγενορντ και τελικά ηττήθηκε με 3-1.

Οι «πράσινοι» προηγήθηκε στο 18ο λεπτό με το γκολ του Σβιντέρσκι, αλλά λίγο πριν την λήξη του ημιχρόνου ήρθε το 1-1. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Σλιτί έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα πέρασε από όλους και ο Ριντ με ψύχραιμο πλασέ έγραψε το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός πάλεψε όμως η Φέγενορντ ανέτρεψε το σκορ.

Στο 55′ ο Μούσα από τα δεξιά πέρασε τον Κυριακόπουλο με δύο ντρίπλες και πλάσαρε εύστοχα, νικώντας τον Ντραγκόβσκι για το 2-1 και οι Ολλανδοί «κλειδωσαν» τη νίκη τους με τον Σμαλ να πετυχαίνει το τρίτο γκολ, γράφοντας το τελικό 3-1.

Κίτρινες: - 13’ Σφιντέρσκι

Αποβολές:

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς (Γερμανία)

Κίτρινες: 33’ Στέιν - 13’ Σφιντέρσκι, 34’ Κυριακόπουλος, 45’+1’ Καλάμπρια, 58’ Τουμπά, 80’ Σιώπης

Αποβολές: -

ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ (Ρόμπιν φαν Πέρσι): Βελενρόιτερ, Ριντ (78’ Νιούκουπ), Αχμέντχοντζιτς, Σμαλ, Μπος (65’ Γουατανάμπε), Στέιν, Χουάνγκ, Βαλέντε, Μούσα, Σλίτι (65’ Σάουερ), Ουέντα (81’ Λάριν).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (84’ Ταμπόρδα), Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Καλάμπρια, Τσέριν, Τετέ (69’ Πάντοβιτς), Τζούριτσιτς (69’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι.