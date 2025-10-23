Κλείδωσε η νέα ώρα του ματς του Παναθηναϊκού απέναντι στη Φέγενορντ στην Ολλανδία.

Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση το Φέγενορντ - Παναθηναϊκός θα διεξαχθεί στις 22:00, με την ολλανδική ομάδα να το ανακοινώνει επίσημα.

Το ματς ανάμεσα σε Φέγενορντ και Παναθηναϊκό φαίνεται πως θα διεξαχθεί τελικά απόψε στις 22:00 (ώρα Ελλάδος), αφού αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που έλαβαν οι δύο ομάδες.

Ο ολλανδικός σύλλογος μάλιστα ενημέρωσε τον κόσμο μέσα από τα social media για την συγκεκριμένη εξέλιξη, κάτι που δείχνει ότι οι εξελίξεις είναι οριστικές.

Αρχικά ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος για τις 19:45 ωστόσο η πρόγνωση του καιρού που έδειχνε σφοδρή κακοκαιρία, μετέφερε την σέντρα για τις 5:30 το απόγευμα. Μετά όμως νέα στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, «κλείδωσαν» τη σέντρα για τις 10 το βράδυ.