Τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως πρόκειται για επιθυμία του νέου συμβούλου της ΠΑΕ, Φράνκο Μπαλτίνι, ωστόσο η ΠΑΕ εξακολουθεί να στηρίζει τον Χρήστο Κόντη.

Απάντηση στα δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών πως η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι κοντά στην πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ για την τεχνική ηγεσία, έδωσε η ΠΑΕ.

Η «πράσινη» ΠΑΕ διαψεύδει τα σενάρια περί πρόσληψης του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκου της ομάδας και συνεχίζει να στηρίζει τον προπονητή Χρήστο Κόντη.

«Σχετικά με δημοσιεύματα που συσχετίζουν τον Παναθηναϊκό με τον Ράφα Μπενίτεθ, διευκρινίζουμε ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει προπονητή και αυτός ειναι ο Χρήστος Κόντης» αναφέρει η ΠΑΕ.