Το αθλητικό πάρτι καλά κρατεί στην Ευρώπη, αφού μετά την διήμερη πανδαισία του Champions League, σειρά παίρνουν το Europa League και το Conference League, με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να ρίχνονται στην μάχη, η τελευταία για πρώτη φορά στις φετινές League Phase των διασυλλογικών διοργανώσεων.



Το Τριφύλλι, μετά τον θρίαμβο επί ελβετικού εδάφους κόντρα στην Γιουνγκ Μπόις, υποδέχεται την Γκο Αχεντ Ιγκλς στο Ολυμπιακό Στάδιο (Πέμπτη 02/10, 19:45) με στόχο το «2 στα 2» και το ιδανικό, ονειρεμένο ξεκίνημα στο Europa League.



Ο Δικέφαλος, αφού δεν μπόρεσε να νικήσει στην Τούμπα την σκληροτράχηλη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην πρεμιέρα, θα αναζητήσει την υπέρβαση στο Βίγκο με αντίπαλο την Θέλτα (02/10, 22:00), ώστε να πάρει το πρώτο του «τρίποντο» και να κάνει, επί της ουσίας, μια νέα αρχή.



Όσο για την Ένωση; Την περιμένει απαιτητική πρεμιέρα στο Conference League, αφού αντιμετωπίζει στην Σλοβενία την φορμαρισμένη Τσέλιε (02/10, 22:00), με στόχο να μπει με το δεξί και αυτή στην τρίτη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση.



Η Interwetten.gr παίζει… μεγάλη μπάλα με τρελή απόδοση 80.21 (!), η οποία προκύπτει από Bet Builder με επιλογές από τις αναμετρήσεις των τριών ελληνικών ομάδων, οι οποίες θέλουν να καταφέρουν ό, τι δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός στο ούτως ή άλλως πολύ απαιτητικό ταξίδι του στο Λονδίνο και την αναμέτρηση με την Άρσεναλ στο «Emirates».



Έχουμε και λέμε: Νίκη του Παναθηναϊκού, να σημειωθούν συνολικά πάνω από 2,5 γκολ και να σκοράρει ο Κάρολ Σφιντέρσκι στην Αθήνα, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο Βίγκο, να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ συνολικά και να βρει δίχτυα ο Γιώργος Γιακουμάκης και τέλος να νικήσει η ΑΕΚ στο Τσέλιε, με anytime σκόρερ τον Λούκα Γιόβιτς.



Εκτός από τις μάχες των ελληνικών ομάδων, βεβαίως, η ημέρα είναι γεμάτη μπάλα στις τέσσερις γωνιές της Ευρώπης, με την Interwetten.gr να προσφέρει παιχνίδια με 0% γκανιότα *, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις.



Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η πανδαισία και στην Euroleague, με τον Ολυμπιακό να ψάχνει, μετά το «διπλό» στην Βιτόρια επί της Μπασκόνια, να κάνει το «2 στα 2» στην Μαδρίτη επί της Ρεάλ (02/10, 21:45), με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Μπαρτσελόνα (Παρασκευή 03/10, 21:15) επίσης με σκοπό να ντουμπλάρει τις νίκες του, μετά από αυτή επί της Μπάγερν Μονάχου στην πρεμιέρα.



Όπως στο ποδόσφαιρο, έτσι και στο μπάσκετ οι επιλογές είναι αμέτρητες, με ειδικές κατηγορίες στατιστικών σε πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, κλεψίματα, κοψίματα και τρίποντα, μεταξύ πολλών άλλων.



