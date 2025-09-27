Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου (καλό… φθινόπωρο είπαμε;) λειτουργεί ως το ιδανικό ορεκτικό για την πρώτη τόσο γεμάτη αθλητικά εβδομάδα, η οποία περιλαμβάνει αγώνες σε Champions League (Ολυμπιακός), Europa League (Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ) και Europa Conference League (ΑΕΚ), αλλά και τις δύο πρώτες αγωνιστικές της Euroleague (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός)!



Σούπερ αναμετρήσεις στις τέσσερις γωνιές της Ευρώπης, με το ντέρμπι της Μαδρίτης μεταξύ Ατλέτικο και Ρεάλ (Σάββατο 27/09, 17:15) να ξεχωρίζει. Οι Ροχιμπλάνκος του Ντιέγκο Σιμεόνε έχουν χάσει πολύ έδαφος σε σχέση με τους Μερένγκες του Τσάμπι Αλόνσο (στο -9 αυτή την στιγμή) και δεν «βλέπουν» άλλο αποτέλεσμα από τη νίκη στην έδρα τους, με την Βασίλισσα να αναζητά με την σειρά της το «7 στα 7» για να παραμείνει μόνη πρώτη στην ισπανική La Liga.



Το Interwetten.gr παίρνει μέρος στο «Clasico Madrileño» με σούπερ απόδοση 51 (!), η οποία προκύπτει από Bet Builder με έξι επιλογές από την κλασική μονομαχία των δύο κορυφαίων ομάδων της ισπανικής πρωτεύουσας.



Έχουμε και λέμε: Να σημειωθούν πάνω από 3,5 γκολ συνολικά, να εκτελεστούν πάνω από 7,5 κόρνερ συνολικά, να σκοράρουν ο Χουλιάν Άλβαρες για την Ατλέτικο, ο οποίος προέρχεται από χατ – τρικ και έχει παράδοση καλών εμφανίσεων με την Ρεάλ και ο μονίμως «καυτός» Κιλιάν Εμπαπέ για την Βασίλισσα, αλλά και να δουν κίτρινη κάρτα ο Κλεμάν Λενγκλέ για τους γηπεδούχους και ο Βινίσιους Ζούνιορ για τους φιλοξενούμενους.



Εκτός, βεβαίως, από το ντέρμπι της Μαδρίτης, το τριήμερο περιλαμβάνει και άλλες σπουδαίες αναμετρήσεις όπως το Γιουβέντους – Αταλάντα (27/09, 19:00), το Νιουκάστλ – Άρσεναλ (Κυριακή 28/09, 18:30) και, βεβαίως, το Μίλαν – Νάπολι (28/09, 21:45).



Στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός μετά τον θρίαμβο στο Europa League και το 4-1 επί της Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία, δοκιμάζεται στο Αγρίνιο κόντρα στον πάντα σκληροτράχηλο Παναιτωλικό (28/09, 21:00), ενώ στην εξίσωση μπαίνει δυνατά πλέον και το μπάσκετ, με την διεξαγωγή του Σούπερ Καπ στην Κρήτη.



