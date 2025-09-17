Η Ευρώπη παίζει μπάλα στην Interwetten! Όλα τα κορυφαία πρωταθλήματα με δυνατές αποδόσεις και τεράστια γκάμα ειδικών στοιχημάτων. 21+

Το πρώτο μέρος της πρεμιέρας της League Phase του Champions League επιβεβαίωσε ότι τα φαβορί υπάρχουν μόνο στα χαρτιά και η ομάδα που θεωρητικά έχει τον πρώτο λόγο, πρέπει να το αποδεικνύει εκεί που πραγματικά έχει σημασία: Στο γήπεδο.



Ο θρίαμβος της πρωτάρας Ουνιόν Σεν Ζιλουάς στο Αϊντχόφεν επί της PSV (3-1) και η επική ανατροπή της Καραμπάγκ στην Λισσαβόνα με αντίπαλο την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη (3-2 από 0-2 στο 16’) για την πρώτη Champions νίκη ομάδας του Αζερμπαϊτζάν, αποτελούν πρώτης τάξεως «καμπανάκια» για τον Ολυμπιακό.



Ο πρωταθλητής Ελλάδας επιστρέφει στα «σαλόνια» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μετά από 1.743 ημέρες και το κάνει υποδεχόμενος την απίθανη Πάφο (Τετάρτη 17/09, 19:45), η οποία ιδρύθηκε μόλις το 2014 και κατάφερε να εκτοξευτεί μέσα σε έντεκα χρόνια.



Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φιλοδοξεί να συνεχίσει στο Champions League και μετά τις οκτώ αγωνιστικές της League Phase. Και, για να τα καταφέρει, η νίκη επί της πρωταθλήτριας Κύπρου του (επίσης Ισπανού) Χουάν Κάρλος Καρθέδο κρίνεται επιτακτική.



Παράλληλα με την πρεμιέρα του Ολυμπιακού, βεβαίως, συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στον πλανήτη, με το αποψινό πρόγραμμα να περιλαμβάνει δύο σούπερ ντέρμπι σε Λίβερπουλ και Μόναχο.



Στις 22:00, η Λίβερπουλ υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μπάγερν την Τσέλσι, σε δύο από τα πολλά συναρπαστικά ζευγάρια που θα μας χαρίσει η πρώτη φάση του Champions League, όπως και η αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με τη Νάπολι (Πέμπτη 18/09, 22:00), η οποία θα σημαδευτεί από την επιστροφή του Κέβιν Ντε Μπρόινε ως αντίπαλος στο γήπεδο όπου λατρεύτηκε την τελευταία δεκαετία.



