Αθλητισμός

Ελληνικό μετάλλιο παρέα με την Interwetten!

Ελληνικό μετάλλιο παρέα με την Interwetten! Φωτογραφία: EUROKINISSI
Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Ή, για την ακρίβεια, η πιο μεγάλη ώρα μέχρι την επόμενη, όπως είχε πει προφητικά ο μεγάλος Νίκος Γκάλης, στον δρόμο προς την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο αξέχαστο Ευρωμπάσκετ του 1987.

Ο Βασίλης Σπανούλης, πρωταθλητής Ευρώπης με την Ελλάδα το 2005, οδηγεί είκοσι χρόνια αργότερα ως προπονητής το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο αντιμετωπίζει απόψε (Παρασκευή 12/09, 21:00) την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν με στόχο να βρεθεί στον τελικό, ώστε να εξασφαλίσει από απόψε κιόλας το πρώτο της μετάλλιο μετά από το 2009.

Η Interwetten.gr απολαμβάνει τον ιστορικό ημιτελικό με… τρίποντη απόδοση, η οποία προκύπτει από παρολί με επιλογές από την μεγάλη μονομαχία της παρέας του Γιάννη Αντετοκούνμπο με αυτή του Αλπερέν Σενγκιούν.

Έχουμε και λέμε: Νίκη της Ελλάδας, 32+ πόντοι από τον «Greek Freak», 6+ ασίστ του Κώστα Σλούκα στην μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του, όπως χαρακτήρισε τον αποψινό αγώνα, 2+ μπλοκ από τον… ιπτάμενο Κώστα Αντετοκούνμπο και 3+ τρίποντα από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Ο ημιτελικός του Ευρωμπάσκετ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αποτελεί το ιδανικό ορεκτικό για ένα ακόμα γεμάτο δράση Σαββατοκύριακο, όπου κυριαρχεί ο τελικός (καλώς εχόντων των πραγμάτων, με την συμμετοχή της επίσημης αγαπημένης), η έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο, αλλά και η επιστροφή των πρωταθλημάτων μετά την διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων.

Μια επιστροφή που συνοδεύεται από δύο παραδοσιακά ποδοσφαιρικά ντέρμπι: Γιουβέντους και Ίντερ μονομαχούν (Σάββατο 13/09, 19:00) στο «Derby d’ Italia», ενώ Μάντσεστερ Σίτι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμετρώνται (Κυριακή 14/09, 18:30) σε μια συναρπαστική μάχη κυριαρχίας και επιβίωσης.

Στην ελληνική Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό (13/09, 18:00) πριν από την πρεμιέρα του στο Champions League, ενώ Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δοκιμάζονται εκτός έδρας, κόντρα σε Κηφισιά (14/09, 18:00), Λεβαδειακό (14/09, 20:00) και ΟΦΗ (14/09, 21:30).

Η Interwetten.gr παίζει… μεγάλη μπάλα σε όλα τα μέτωπα και προσφέρει παιχνίδια με 0% γκανιότα *, εκατοντάδες ειδικές αγορές, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις.

Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+

* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

