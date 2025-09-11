Games
Καραλής για Ντουπλάντις: Πρέπει να τον αναγκάσω να κάνει περισσότερα άλματα

Καραλής για Ντουπλάντις: Πρέπει να τον αναγκάσω να κάνει περισσότερα άλματα Φωτογραφία: EPA/MICHAEL BUHOLZER
«Ο Μανόλο θέλει να νικήσει», λέει ο προπονητής του Καραλή.

Το 2025 έχει αποδειχθεί η καλύτερη χρονιά της μέχρι τώρα σταδιοδρομίας του και ο Εμμανουήλ Καραλής θέλει να το «σφραγίσει» αυτό κατακτώντας στο Τόκιο το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.

Στην πορεία προς το Τόκιο, ο 26χρονος «χάλκινος» Ολυμπιονίκης έγινε ο τέταρτος καλύτερος επικοντιστής όλων των εποχών, πέρασε σε 11 αγώνες τα 6 μέτρα και ανέβασε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,08 μέτρα.

Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με τον απόλυτο κυρίαρχο του αγωνίσματος, τον Μόντο Ντουπλάντις. Και δηλώνει πως πρέπει να τον αναγκάσει να κάνει περισσότερα από 6-7 άλματα.

«Είμαι έτοιμος να κάνω έναν καλό προκριματικό. Οι προκριματικοί στο αγώνισμα μας είναι δυσκολότεροι από τους τελικούς. Θα είναι 32 αθλητές και θα κάνουμε δύο άλματα, αν κάνεις ένα άκυρο, θα πρέπει να περιμένεις 30-45 λεπτά. Πρώτος στόχος είναι δύο καθαρά άλματα, να περάσω και να ξεκουραστώ. Έχει πάει πολύ καλά όλη η προετοιμασία», δηλώνει αρχικά, μιλώντας στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ.

Σε ερώτηση για το αν πιστεύει πως ένα άλμα στα 6,10 μ. είναι αρκετό για να πιέσει τον Ντουπλάντις, απαντά: «Εξαρτάται από την ημέρα που θα βρεθούμε εγώ κι εκείνος. Τις περισσότερες φορές που έχω δείξει πως μπορώ να πηδήξω πάνω από τα 6,00 μ., δημιουργείται μια ψυχολογική πίεση και αναγκάζεται και ο Μόντο να κάνει περισσότερα άλματα».

Ο Καραλής λέει ότι θέλει να ευχαριστηθεί τον αγώνα και να «γίνει μια πολύ ωραία μάχη» στα μεγάλα ύψη. «Από εκεί και πέρα, αν το απολαύσω και νιώσω ότι το σώμα μου μπορεί να πάει ψηλά, τότε μπορεί να δούμε κάτι πολύ όμορφο. Ελπίζω όλα να πάνε όπως έχω προγραμματίσει και να τα καταφέρω. Πρέπει να έχω καθαρά άλματα και να τον αναγκάσω να κάνει περισσότερα από έξι με επτά άλματα», συμπληρώνει.

Η πρώτη φορά που ο Καραλής είδε τον πήχη στα 6,10 μέτρα

Ο Εμμανουήλ Καραλής ρωτήθηκε πώς νιώθει όταν βλέπει τον πήχη στα 6,10 μέτρα.

«Την πρώτη φορά είπα: “Τι βουνό είναι αυτό! Πάμε να δούμε και βλέπουμε. Η δεύτερη φορά ήταν καλύτερη, η τρίτη ακόμη καλύτερη. Όσο περισσότερη τριβή έχεις με τέτοια ύψη, τόσο φεύγει από το μυαλό σου εκείνο το “βουνό” που έβλεπες στην αρχή. Αν όλα πάνε καλά και ξαναδώ αυτό το ύψος, ελπίζω να το πετύχω. Θα είναι το ιδανικό να συμβεί σε αυτόν τον αγώνα», δηλώνει.

{https://www.instagram.com/p/DOdiw9Jgfdd/}

«Ο Μανόλο θέλει να νικήσει»

«Περιμένουμε φυσικά μάχη», λέει ο προπονητής του Εμμανουήλ Καραλή, Μαρτσίν Στσεπάνσκι.

«Όλοι θέλουν μετάλλιο και να νικήσουν τον Μόντο. Αλλά πρώτα υπάρχει ο προκριματικός, που είναι πάντα το πιο δύσκολο μέρος κάθε μεγάλης διοργάνωσης. Στον τελικό θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε το μετάλλιο και μετά θα δούμε», δηλώνει ο προπονητής που μαζί με τον Χάρη Καραλή και τον Γιώργο Πομάσκι αποτελούν την τεχνική ομάδα του πρωταθλητή του επί κοντώ.

«Όλοι θέλουν να νικήσουν τον Μόντο και όλοι θέλουν να νικήσουν σε μια τέτοια διοργάνωση. Ο Μανόλο είναι σε εξαιρετική φόρμα, πιθανότατα στην καλύτερη που είχε ποτέ και θέλει να νικήσει», συμπληρώνει.

