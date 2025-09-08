Games
Γαλανόλευκη εκτόξευση με σούπερ απόδοση στην Interwetten!

Η Ευρώπη παίζει μπάλα στην Interwetten! Όλα τα κορυφαία πρωταθλήματα με δυνατές αποδόσεις και τεράστια γκάμα ειδικών στοιχημάτων. 21+

Βαμμένο στα γαλανόλευκα το ξεκίνημα της δεύτερης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου. Και μπορεί το καλοκαίρι να φεύγει και να έρχεται σιγά σιγά το φθινόπωρο, αλλά το επόμενο διήμερο μυρίζει… άνοιξη για ποδόσφαιρο και μπάσκετ σε επίπεδο εθνικών ομάδων!

Στο κατάμεστο «Καραϊσκάκης», η απολαυστική ομάδα γεμάτη ταλέντο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ψάχνει νίκη – κλειδί επί της Δανίας, του θεωρητικού φαβορί του ομίλου (Δευτέρα 08/09, 21:45), ώστε να κάνει από απόψε κιόλας το πρώτο μεγάλο βήμα για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και την επιστροφή σε μεγάλες διοργανώσεις μετά από δώδεκα χρόνια.

Και περίπου ένα 24ωρο αργότερα (Τρίτη 09/09, 21:00), σε μια Ρίγα που έχει βαφτεί στα γαλανόλευκα, η ατσάλινη ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αναζητά κόντρα στην σκληροτράχηλη Λιθουανία την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ και την μάχη των μεταλλίων για πρώτη φορά μετά από το 2009.

Η Interwetten.gr παίζει… μεγάλη μπάλα σε διπλό ταμπλό με απόδοση 14.47, η οποία προκύπτει από Bet Builder με τις σπουδαίες αναμετρήσεις σε Πειραιά και Ρίγα, οι οποίες μπορούν να καθορίσουν την σύγχρονη ιστορία των δύο εθνικών μας ομάδων.

Πως προκύπτει, όμως, αυτή η απόδοση; Στο ποδόσφαιρο, νίκη της Ελλάδας, σκόρερ ο αρχηγός Τάσος Μπακασέτας και πάνω από 6,5 κόρνερ συνολικά και στο μπάσκετ, νίκη της Ελλάδας και συνολικά κάτω από 163,5 πόντους.

Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Οι ματσάρες δύο εκ των επίσημων αγαπημένων μας (γιατί όλες οι εθνικές μας ομάδες είναι, ανεξαρτήτως αθλήματος) έχουν την τιμητική τους στο επόμενο τριήμερο, όπου ολοκληρώνεται το πρώτο παράθυρο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 και οι προημιτελικοί του Ευρωμπάσκετ, από τους οποίους και θα προκύψει η τετράδα για τα μετάλλια.

Η Interwetten.gr κάνει… προθέρμανση μέσω των αγώνων των εθνικών ομάδων και των αναμετρήσεων στα εθνικά πρωταθλήματα που επαναρχίζουν το επόμενο Σαββατοκύριακο, λίγα 24ωρα πριν από την σέντρα της συναρπαστικής League Phase του Champions League.

Παίζεις… μπάλα με αγώνες με 0% γκανιότα *, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις για όλα τα γούστα.

Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+

* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

