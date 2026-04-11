Η έρευνα ανοίγει ένα νέο πεδίο διερεύνησης, αλλά η επιστημονική κοινότητα παραμένει προσεκτική: η σχέση ανάμεσα στη βιταμίνη D και τη νευροεκφύλιση είναι πιθανή, αλλά ακόμη μακριά από το να θεωρηθεί αποδεδειγμένη.

Μια νέα διεθνής επιστημονική μελέτη φέρνει στο προσκήνιο τη σχέση ανάμεσα στη βιταμίνη D και τις εγκεφαλικές αλλοιώσεις που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ, προσθέτοντας ένα ακόμη κομμάτι στο πολύπλοκο παζλ της νευροεκφυλιστικής αυτής ασθένειας.

Όπως αναφέρει το sciencealert, η έρευνα που βασίστηκε σε ανάλυση δειγμάτων αίματος και εγκεφαλικών απεικονίσεων από 793 ενήλικες, εξέτασε τα επίπεδα βιταμίνης D στη μέση ηλικία και τη μετέπειτα παρουσία παθολογικών αλλαγών στον εγκέφαλο. Οι συμμετέχοντες είχαν υποβληθεί σε αρχική αξιολόγηση γύρω στην ηλικία των 39 ετών, όπου μετρήθηκαν τα επίπεδα βιταμίνης D, ενώ περίπου 16 χρόνια αργότερα πραγματοποιήθηκαν εγκεφαλικές σαρώσεις.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D στη μέση ηλικία συνδέθηκαν με μικρότερη συσσώρευση τοξικών συμπλεγμάτων της πρωτεΐνης tau στον εγκέφαλο σε μεταγενέστερο στάδιο ζωής. Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη θεωρείται ένας από τους βασικούς βιοδείκτες που σχετίζονται με τη φθορά των νευρικών κυττάρων και την εξέλιξη της άνοιας.

Ωστόσο, η μελέτη δεν εντόπισε αντίστοιχη σχέση ανάμεσα στη βιταμίνη D και τη βήτα-αμυλοειδή πρωτεΐνη, μια ακόμη ουσία που σχετίζεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Η σύνδεση περιορίστηκε αποκλειστικά στην πρωτεΐνη tau, τόσο σε συνολικό επίπεδο εγκεφάλου όσο και σε περιοχές που είναι γνωστό ότι επηρεάζονται στα αρχικά στάδια της νόσου.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η εργασία τους δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση, ούτε εξετάζει αν οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν τελικά άνοια. Κανείς από τους συμμετέχοντες δεν είχε διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ κατά τη διάρκεια των απεικονιστικών εξετάσεων. Οι αλλαγές στις πρωτεΐνες χρησιμοποιήθηκαν ως πρώιμοι βιοδείκτες πιθανής μελλοντικής νευροεκφύλισης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά τους περιορισμούς, τα ευρήματα θεωρούνται σημαντικά, καθώς υποδεικνύουν ότι τα επίπεδα βιταμίνης D στη μέση ηλικία ενδέχεται να επηρεάζουν διαδικασίες που συνδέονται με την εμφάνιση νευροεκφυλιστικών αλλοιώσεων πολλά χρόνια αργότερα. Ο επικεφαλής νευροεπιστήμονας της μελέτης σημείωσε ότι τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D θα μπορούσαν να αποτελούν έναν δυνητικά τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου, αν και απαιτούνται περαιτέρω κλινικές δοκιμές για επιβεβαίωση.

Προηγούμενες έρευνες έχουν ήδη συνδέσει τη βιταμίνη D με τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος στον εγκέφαλο, ενώ σε πειραματικά μοντέλα η έλλειψή της έχει συσχετιστεί με δυσλειτουργίες των πρωτεϊνών tau. Ωστόσο, η συνολική εικόνα παραμένει σύνθετη, καθώς η νόσος Αλτσχάιμερ επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η γενετική προδιάθεση, ο τρόπος ζωής και η ηλικία.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι απαιτούνται μακροχρόνιες μελέτες που να συνδέουν τα επίπεδα βιταμίνης D με πραγματικές διαγνώσεις άνοιας, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Μέχρι τότε, η επάρκεια βιταμίνης D θεωρείται σημαντική για τη γενική υγεία, χωρίς όμως να αποτελεί αποδεδειγμένο μέσο πρόληψης της νόσου Αλτσχάιμερ.