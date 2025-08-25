Games
Υγεία

Τι προκαλεί πραγματικά το ποτό μηλίτης στο σώμα σας

Για χρόνια ο μηλίτης –ή cider στα αγγλικά– θεωρούνταν το «φτηνό ποτό των παλιών», συνδεδεμένο με την επαρχία, τους σκληροπυρηνικούς πότες και μια μουσική μπάντα που τραγουδούσε για το... πόσο τρελαίνει τους ανθρώπους του West Country.

Κι όμως, πίσω από την ελαφρώς ρετρό αισθητική και την πλούσια γεύση του, ο μηλίτης φαίνεται πως έχει και ένα πιο ενδιαφέρον προφίλ.

Από παρεξηγημένο, σε «μοντέρνο» ποτό

Η αναγέννηση του μηλίτη ξεκίνησε δειλά στα μέσα της δεκαετίας του 2000, όταν η ιρλανδική Magners καθιέρωσε τη νέα μόδα του «cider με πάγο». Η εικόνα άλλαξε. Το ποτό έγινε δροσερό, καλοκαιρινό, κοινωνικό. Και η αγορά ακολούθησε.

Σήμερα, ο μηλίτης αξίζει πάνω από 2 δισ. λίρες μόνο για την αγορά των βρετανικών pubs και εστιατορίων, ενώ η Βρετανία παραμένει ο μεγαλύτερος καταναλωτής cider παγκοσμίως: 840 εκατ. λίτρα καταναλώθηκαν μέσα στο 2023, με αξία που ξεπέρασε τα 3,25 δισ. λίρες.

Τελικά όμως... κάνει καλό;

Το ερώτημα είναι σαφές: υπάρχει όντως κάτι υγιεινό μέσα στο ποτήρι;

Από το 2006, ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης διερευνούσαν κατά πόσο τα αντιοξειδωτικά που περιέχουν οι ποικιλίες μήλων του αγγλικού μηλίτη μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων και εγκεφαλικών.

Αν και τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας δεν δημοσιεύτηκαν, τα πρώτα ευρήματα ήταν θετικά: ο φυσικός μηλίτης, ιδιαίτερα όταν προέρχεται από φρέσκα μήλα και όχι από συμπυκνωμένο χυμό, περιέχει πολυφαινόλες – φυτικές ενώσεις με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση.

Όπως σημειώνει ο διατροφολόγος Sam Rice: στην Telegraph «Αυτά τα φυτοχημικά μπορούν να προστατεύσουν τα κύτταρα από βλάβες και φλεγμονές, μειώνοντας θεωρητικά τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών.»

Κι όμως, το αλκοόλ παραμένει αλκοόλ

Πριν γεμίσουμε το ψυγείο με μπουκάλια μηλίτη, υπάρχει μια κρίσιμη διευκρίνιση:

«Το αλκοόλ είναι τοξική ουσία και κανένα αλκοολούχο ποτό δεν μπορεί να θεωρηθεί "υγιεινό"», ξεκαθαρίζει ο ίδιος.

Το θετικό διατροφικό αποτύπωμα του μηλίτη, επομένως, δεν ακυρώνει τις γνωστές αρνητικές επιπτώσεις του αλκοόλ. Η κατανάλωση πρέπει να είναι περιορισμένη, και κατά προτίμηση να αφορά φυσικές, ανεπεξέργαστες ετικέτες, με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ και υψηλή συγκέντρωση φυσικών συστατικών.

Νέοι καταναλωτές, νέα κουλτούρα

Παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών, ο μηλίτης γνωρίζει άνθηση ανάμεσα στους νεότερους ενήλικες. Είναι πιο ελαφρύς από την μπύρα, πιο φρουτώδης, και πλέον πιο ποιοτικός από ό,τι στο παρελθόν. Οι νέες craft ετικέτες –ειδικά από μικρούς παραγωγούς στην Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία– δημιουργούν προϊόντα που μοιάζουν περισσότερο με κρασί, παρά με το παλιό, «γεμάτο ζάχαρη» ποτό.

Υγιεινό δεν είναι, αλλά ούτε και "σκουπίδι"

Ο μηλίτης δεν είναι θαυματουργό ελιξίριο μακροζωίας, αλλά δεν είναι και το «τοξικό απόβλητο» που κάποτε τον κατηγορούσαν ότι είναι. Αν καταναλωθεί με μέτρο, και αν προέρχεται από ποιοτικές πρώτες ύλες, μπορεί να προσφέρει ήπια αντιοξειδωτική δράση – χωρίς όμως να υποκαθιστά το νερό, τον φυσικό χυμό ή το πράσινο τσάι.

Αν πρέπει να πούμε κάτι απλό: πιες το για τη γεύση, όχι για την υγεία.

