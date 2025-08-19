Games
Επιστολή 257 Ελλήνων επιστημόνων σε Μητσοτάκη - Θεοδωρικάκο: Πρόταση για δημιουργία νέου Εθνικού Οργανισμού Έρευνας

Επιστολή 257 Ελλήνων επιστημόνων σε Μητσοτάκη - Θεοδωρικάκο: Πρόταση για δημιουργία νέου Εθνικού Οργανισμού Έρευνας
Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι Έλληνες επιστήμονες.

Ανοιχτή Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων απέστειλαν 257 Έλληνες επιστήμονες στην Ελλάδα και το εξωτερικό προτείνοντας τη δημιουργία νέου Εθνικού Οργανισμού Έρευνας (ΕΟΕ) ή τη μετεξέλιξη υπαρχόντων οργανισμών όπως το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) σε μια ανεξάρτητη αρχή/φορέα.

«Η πρόταση αυτή πηγάζει από βαθύ αίσθημα ευθύνης και αγάπης για την πατρίδα μας· οι Έλληνες επιστήμονες, όπου κι αν βρίσκονται, επιθυμούν να δουν την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί στην καινοτομία και την ανάπτυξη. Ο νέος φορέας θα μπορούσε να αποτελέσει το «ΑΣΕΠ της έρευνας», εγγυώμενος συνέχεια, αξιοκρατία και διαφάνεια στη διαχείριση των ερευνητικών χρηματοδοτήσεων. Η ανεξαρτησία που έχει μια ανεξάρτητη αρχή από υπουργικές αλλαγές, η λογοδοσία στη Βουλή και στη Δικαιοσύνη και η σαφής εθνική στρατηγική έρευνας θα αποτελέσουν θεμέλια για τη θωράκιση του επιστημονικού οικοσυστήματος.

Πρόκειται για ένα αποφασιστικό βήμα που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αξιοποιήσει το λαμπρό επιστημονικό δυναμικό της προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. Σας παρακαλούμε να εξετάσετε αυτή την πρόταση, που μπορεί να αποδειχθεί ιστορικής σημασίας για το μέλλον της επιστήμης στη χώρα μας», αναφέρει ο κάτοχος της έδρας «Ohio Eminent Scholar» και Kαθηγητής Φαρμακολογίας και Συστημικής Φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Cincinnati, Κωνσταντίνος Δροσάτος, ο οποίος απέστειλε την πρόσκληση εκ μέρους όλων των συνυπογραφόντων.

Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει:

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργέ και Υφυπουργέ Ανάπτυξης,

Η έρευνα αποτελεί τη βασικότερη κινητήρια δύναμη της καινοτομίας και της ανάπτυξης, καθώς εμπεριέχει το ισχυρότερο πολλαπλασιαστικό δυναμικό μιας εθνικής επένδυσης ιδίως για χώρες μικρού μεγέθους όπως η Ελλάδα. Τα οικονομικά θαύματα που έχουν επιτελεστεί σε χώρες αντίστοιχου μεγέθους με την Ελλάδα, όπως η Ιρλανδία και το Ισραήλ, οι οποίες επένδυσαν στην επιστημονική έρευνα συνηγορούν.

Συνεπώς, η επένδυση στην επιστήμη δεν είναι πολυτέλεια· είναι ο μόνος βιώσιμος δρόμος για μια παραγωγική και ανταγωνιστική παρουσία της Ελλάδας στον 21ο αιώνα.

Η επιστημονική έρευνα στη χώρα μας παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα αδύναμο και κατακερματισμένο σύστημα, χωρίς στρατηγικό συντονισμό, με αναιμική δημόσια χρηματοδότηση και υπερβολική γραφειοκρατία. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες πολλών, οι επιστήμονες της Ελλάδας συνεχίζουν να εργάζονται κάτω από συνθήκες που υπονομεύουν την ποιότητα, την καινοτομία και το κύρος της επιστημονικής παραγωγής. Συνολικά, η χώρα δεν καρπώνεται ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα από την έστω και μικρή χρηματοδότηση που διατίθεται για έρευνα.

Για την καταπολέμηση του κατακερματισμού και σε συνέχεια προηγούμενων προτάσεων που έχουν διατυπωθεί τα τελευταία 15 έτη, προτείνουμε τη δημιουργία νέου Εθνικού Οργανισμού Έρευνας (ΕΟΕ) ή τη μετεξέλιξη υπαρχόντων οργανισμών όπως το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) σε μια ανεξάρτητη αρχή/φορέα, που θα καθοδηγείται από επιστήμονες και βοηθητικό προσωπικό – κατ’ αναλογία με το European Research Council της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Science Foundation Ireland, το Israel Science Foundation, το National Science Foundation και τα National Institutes of Health των Ηνωμένων Πολιτειών, το Estonian Research Council της Εσθονίας, το NWN National Science Center της Πολωνίας. Αυτός ο φορέας, θα υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και στον έλεγχο της Δικαιοσύνης.

Ο φορέας θα χαράσσει εθνική στρατηγική έρευνας, θα ορίζει τις επιστημονικές προτεραιότητες με βάση τις ανάγκες της Ελλάδας και τις παγκόσμιες επιστημονικές εξελίξεις, θα κατανέμει τις ερευνητικές χρηματοδοτήσεις αξιοποιώντας πόρους από διαφορετικά υπουργεία, θα λαμβάνει και θα αξιολογεί τις προτάσεις για ερευνητική χρηματοδότηση μέσω ενός ενιαίου και τακτικού μηχανισμού και θα επιβλέπει την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων με διαφανείς, διεθνείς διαδικασίες.

Η ελληνική επιστημονική κοινότητα, εντός και εκτός συνόρων, διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό, τη γνώση, την εμπειρία και τη διάθεση να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή τη μετάβαση. Σας ζητούμε να προχωρήσετε στην υλοποίηση αυτής της πρότασης, σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς της χώρας. Η απόφασή σας θα είναι ιστορική για το μέλλον της έρευνας στην Ελλάδα.

Με τιμή»,

