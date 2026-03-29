Το βίντεο έχει να κάνει με ερωτήσεις νέων συνέδρων.

Βίντεο από το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ανέβασε στο ΤikTok ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης.

Πόσους καφέδες ήπιε στο συνέδριο ο Νίκος Ανδρουλάκης; Προτιμά να φοράει σπαρπίνια ή sneakers; Και σε ποια δελεαστική πρόταση απάντησε «όχι»;

Yπενθυμίζεται πως οι εργασίες του 4ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τελειώνουν σήμερα με την ψηφοφορία για την εκλογή της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και των δεκατριών Περιφερειακών Συμβουλίων.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 9 το πρωί και οι κάλπες κλείνουν στις 18.00. Οι υποψήφιοι είναι 506 και όπως αποφασίστηκε στη χθεσινοβραδυνή ψηφοφορία για το Καταστατικό, θα εκλεγούν 271 μέλη.

Λίγο μετά το μεσημέρι ψήφισε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκαν και οι ομιλίες των συνέδρων.

Τα αποτελέσματα για την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται αύριο.

Σημειώνεται πως χθες βραδυ είχαν εγκριθεί ομόφωνα οι Θέσεις, η Πολιτική Διακήρυξη και με μεγάλη πλειοψηφία ορισμένες αλλαγές στο Καταστατικό.