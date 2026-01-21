Στην Εναρκτήρια Εκδήλωση Επετειακού Έτους 2026 για τη 200η Επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου βρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος

«Η αυτοθυσία της Εξόδου του Μεσολογγίου σηματοδότησε μια από τις πιο ηρωικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης με παγκόσμια απήχηση» δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Τόνισε πως αισθάνεται συγκινημένος και πως «είναι τιμή να παρευρίσκομαι στην εκκίνηση των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την ηρωική μάχη και Έξοδο του Μεσολογγίου. Η μάχη, η αυτοθυσία των Ελλήνων και των Ελληνίδων δεν σηματοδότησε μόνο μια από τις πιο ηρωικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, αλλά προσέλκυσε το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, αλλά και σημαντικών ανθρώπων του πολιτισμού και του φιλελληνισμού, μιας και είχε τεράστια, παγκόσμια, απήχηση».



Ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε «μια σημαντική στιγμή, που συνδέει την ελευθερία, τη δημοκρατία με την Ελλάδα» και κατέληξε πως «γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό και τιμητικό το ότι είμαι σήμερα εδώ».