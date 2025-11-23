Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 19:00.

Με μεγάλη συμμετοχή σε όλη τη χώρα συνεχίζεται η ψηφοφορία για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, που θα αναδείξουν τους νέους τοπικούς εκπροσώπους του κόμματος.

Σύμφωνα με την κεντρική εφορευτική επιτροπή (ΚΕΦΕ) και την γραμματεία οργανωτικού του κόμματος, η διαδικασία τόσο στα εκλογικά κέντρα όσο και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία εξελίσσεται ομαλά. Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 19:00.

«122.000 μέλη της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν σήμερα στις εσωκομματικές μας εκλογές. Επιβεβαιώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει, όπως την οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα. Σίγουρα μακράν το μεγαλύτερο στην Ελλάδα!» αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Και συνεχίζει: «Ως βουλευτής του Βόρειου Τομέα της Β' Αθηνών, βρέθηκα σήμερα μαζί με τα μέλη μας στη Μεταμόρφωση, στην Κηφισιά, στα Βριλήσσια και στο Ψυχικό. Με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, οφείλουμε να προχωρούμε σταθερά βήματα μπροστά!».

Στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας που διεξάγονται σήμερα, στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον προϋπολογισμό που κατέθεσε η κυβέρνηση για το 2026, μίλησε σε συνέντευξή της η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου σε Meganews και Ertnews.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας ανέδειξε την εντυπωσιακή, όπως είπε, συμμετοχή των πολιτών τόσο στη διαδικασία εγγραφής νέων μελών όσο και στις εσωκομματικές εκλογές. Όπως τόνισε, «οι 122.546 εγγραφές αποτελούν εντυπωσιακό νούμερο», ενώ «πάνω από τους μισούς βρίσκονται στην παραγωγική ηλικία 25 έως 54 ετών». Υπογράμμισε επίσης τη σημαντική συμμετοχή των γυναικών, η οποία έφτασε το 42%, σημειώνοντας ότι «είναι ωραίο να γινόμαστε περισσότερες».

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία διαθέτει «την ισχυρότερη βάση ενεργών μελών, όχι μόνο σε σχέση με τα ελληνικά κόμματα αλλά και αναλογικά με πολλά ευρωπαϊκά κεντροδεξιά κόμματα». Αναφέρθηκε στη σημερινή εκλογή 3.500 εκπροσώπων στα κομματικά όργανα, υπενθυμίζοντας ότι τα κόμματα «είναι ζωντανοί οργανισμοί που χρειάζονται ζύμωση και ενεργή συμμετοχή».

Υπενθύμισε ότι το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2026 και σημείωσε ότι το κόμμα εισέρχεται στις εσωκομματικές εκλογές με «ισχυρή κοινωνική βάση, καθαρό πολιτικό σχέδιο και συνεκτική κυβερνητική πορεία».