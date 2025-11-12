Ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε ότι η μνήμη των πεσόντων δεσμεύει την πολιτεία να στηρίζει ένα ισχυρό και αξιοπρεπές Πυροσβεστικό Σώμα, έτοιμο να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, παρέστη στις εκδηλώσεις τιμής στο Μνημείο Πεσόντων Πυροσβεστών στο Χαλάνδρι, όπου αποδόθηκε φόρος τιμής στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά το καθήκον. Στην τελετή συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, του Λιμενικού και εθελοντικών ομάδων, καθώς και μέλη των οικογενειών των πεσόντων.

Ο Υπουργός ανέφερε στην ομιλία του: «Στεκόμαστε σήμερα με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό, για να τιμήσουμε τους πυροσβέστες που θυσίασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Η σημερινή μέρα δεν είναι μια ακόμη εθιμοτυπική τελετή. Είναι υπόμνηση αξιών. Είναι υπενθύμιση ότι η αφοσίωση στον συνάνθρωπο και στην Πατρίδα έχει, δυστυχώς για κάποιους, το ύψιστο τίμημα, την ίδια τους τη ζωή. Οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος γνωρίζουν, περισσότερο από κάθε άλλον, πως οποιαδήποτε αποστολή μπορεί να λάβει χώρα κάτω από απρόβλεπτες και επικίνδυνες συνθήκες. Κι όμως, δεν δείλιασαν. Δεν υποχώρησαν. Προχώρησαν μπροστά, με θάρρος, με πειθαρχία, με επαγγελματισμό και υπερηφάνεια. Αυτό το πνεύμα προσφοράς και αυταπάρνησης αποτελεί παράδειγμα για όλους μας. Σήμερα, πάνω απ’ όλα, τιμούμε τις οικογένειες των πεσόντων. Τους γονείς, τους συζύγους, τα παιδιά, που με αξιοπρέπεια και δύναμη κουβαλούν τη μνήμη και την προσφορά των δικών τους ανθρώπων.

Σε εσάς, θέλω να εκφράσω την πιο βαθιά ευγνωμοσύνη της Πολιτείας. Ξέρουμε ότι ο πόνος της απώλειας δε φεύγει. Ξέρουμε όμως και κάτι ακόμη: ότι η προσφορά αυτών των ανθρώπων δεν υπήρξε ποτέ μάταιη. Άφησαν πίσω τους ένα αποτύπωμα τιμής, αλληλεγγύης και καθήκοντος που μας εμπνέει, μας καθοδηγεί και μας ενώνει. Η μνήμη τους μάς δεσμεύει. Μας δεσμεύει να στηρίζουμε αδιάλειπτα ένα Πυροσβεστικό Σώμα ισχυρό, αξιοπρεπές, έτοιμο να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Γιατί κάθε πυροσβέστης πρέπει να έχει την ασφάλεια και την αναγνώριση που του αξίζουν. Γιατί κάθε επέμβαση, κάθε φωτιά, κάθε διάσωση δεν είναι μόνο μια επιχείρηση, είναι μια μάχη για τη ζωή.

Οι πεσόντες πυροσβέστες δεν έδρασαν μόνο ως επαγγελματίες. Έδρασαν ως άνθρωποι που πίστευαν σε έναν βαθύτερο σκοπό: στην προστασία του συνανθρώπου, στην υπεράσπιση του του αγαθού της ιδιοκτησίας και του φυσικού μας περιβάλλοντος. Έφυγαν υπηρετώντας την υψηλότερη μορφή αλληλεγγύης, τη θυσία χωρίς όρους. Η μνήμη τους δεν είναι απλώς ιστορική. Είναι ζωντανή, παρούσα, ενεργή. Δείχνει τον δρόμο και διδάσκει στις νέες γενιές τι σημαίνει προσφορά. Θα κρατήσουμε τη μνήμη τους άσβεστη. Και θα συνεχίσουμε τον αγώνα τους με ευθύνη, σοβαρότητα και ενότητα. Οι ήρωες του Πυροσβεστικού Σώματος δεν χάνονται ποτέ, ζουν μέσα στο καθήκον, στη φλόγα της προσφοράς, στη σιωπή του σεβασμού που σήμερα όλοι μαζί αποδίδουμε.»