Πρωτοβουλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για ένα πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου της παράνομης οπλοκατοχής μετά τη βεντέτα στα Βορίζια.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και της κουλτούρας της βίας στην Κρήτη, στον απόηχο της αιματηρής βεντέτας στα Βορίζια. τη Δευτέρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μεταβαίνει στο Ηράκλειο, όπου θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με τις τοπικές αρχές και φορείς του νησιού. Σκοπός της συνάντησης είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης που θα συνδυάζει την αυστηρή εφαρμογή του νόμου με εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Στη σύσκεψη έχουν προσκληθεί ο περιφερειάρχης Κρήτης, δήμαρχοι από 24 περιοχές, οι τέσσερις χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, ο περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Κρήτης και οι διευθυντές των τεσσάρων νομών, οι επικεφαλής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι δικηγορικοί σύλλογοι καθώς και ο Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Κρήτης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε σε συνομιλητές του ότι το αποτύπωμα που το μακελειό αφήνει πίσω του, αδικεί το νησί της Κρήτης, καθώς «δεν μπορεί λόγω ενός γεγονότος να θεωρεί όλη η Ελλάδα ότι 700.000 Κρητικοί κρατούν τα όπλα και γίνονται συνεχώς δολοφονίες. Τα ποσοστά των δολοφονιών πανελλαδικά και των δολοφονιών στην Κρήτη ακολουθούν το μέσο όρο.

Οφείλουμε να βάλουμε τα φαινόμενα στην πραγματική τους διάσταση και να συμφωνήσουμε ότι δεν πρέπει να δείξουμε καμία ανοχή στην οπλοκατοχή».