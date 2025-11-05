«Η αλήθεια είναι μία: ο σεσημασμένος οπαδός "λουκέτων" κρίσιμων για την κοινωνία δημόσιων φορέων κ. Χατζηδάκης ήταν σε γνώση και σε συντονισμό της επιχείρησης συρρίκνωσης του δημόσιου ταχυδρομείου», σχολιάζει η Νέα Αριστερά.

«Το δεύτερο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών σήμερα επιβεβαιώνει πλήρως όσα η κυβέρνηση επιχειρούσε επί ημέρες να συγκαλύψει. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης γνώριζε απολύτως για το επικείμενο κλείσιμο των 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ, καθώς είχε ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες εγγράφως από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του οργανισμού, Γρηγόρη Σκλήκα, πριν από τέσσερις εβδομάδες. Και προφανώς ο κ. Σκλήκας δεν ένιωσε ξαφνικά από μόνος του την ανάγκη να ενημερώσει εγγράφως τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης για την ακριβή πορεία του "μαύρου" στα ΕΛΤΑ. Ενημέρωνε τον πολιτικό του προϊστάμενο για όσα είχαν συμφωνήσει», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Ο Κωστής Χατζηδάκης ήταν ο ενορχηστρωτής του λουκέτου στα ΕΛΤΑ, και τώρα κρύβεται για να γλιτώσει από την οργή των πολιτών, αντί να έχει το θάρρος της παραίτησης. Η Νέα Αριστερά σε αντίθεση με τις κυνικές λογιστικές του αντιπροέδρου της κυβέρνηση προτάσσει μια άλλη ιδέα για το κράτος: ότι οι δημόσιες υπηρεσίες δεν είναι εμπορεύματα, αλλά μορφές κοινωνικής δικαιοσύνης. Και το ταχυδρομείο, όπως η παιδεία και η υγεία, είναι ο τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία παραμένει κοινότητα», αναφέρει η ανακοίνωση.