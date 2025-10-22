«Πρωτοφανές κυβερνητικό βέρτιγκο και κρεσέντο αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης, ώστε να μη συζητήσουμε για τη χιονοστιβάδα σκανδάλων, την οικονομία και τις ανισότητες», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Για «πρωτοφανές κυβερνητικό βέρτιγκο και κρεσέντο αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης, ώστε να μη συζητήσουμε για τη χιονοστιβάδα σκανδάλων και μεγάλα ζητήματα όπως η οικονομία και οι ανισότητες», έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 98.4, ενόψει της ψήφισης της τροπολογίας για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ανέφερε ότι για την προστασία του Μνημείου δεν υπάρχει κανένα νομοθετικό κενό που να χρήζει κάλυψης, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι «παραβιάζει το Σύνταγμα καθώς περιορίζει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι». «Η προστασία του Μνημείου δεν έχει να κάνει με την ψήφιση ενός άλλου νόμου, αλλά με την εφαρμογή του ισχύοντος νόμου. Η κυβέρνηση, επομένως, κάνει στην ουσία κριτική στον ίδιο της τον εαυτό», σχολίασε.

Όπως σημείωσε, για το ΠΑΣΟΚ δεν τίθεται επ' ουδενί ζήτημα προσβολής του Μνημείου από την απεργία πείνας του κ. Ρούτσι, εν αντιθέσει με την κυβέρνηση, που «σε βαθμό υστερίας επιχείρησε να αντιπαρατεθεί δημόσια με το αίτημά του και να παρέμβει στη δικαιοσύνη». «Ηττήθηκε, όμως, διότι δεν έγινε αυτό το οποίο στρατηγικά ήθελε και ήρθε την επόμενη ακριβώς ημέρα να φέρει μια τροπολογία για να διαιρέσει και να πάρει το ριμπάουντ για να πετύχει κατά τη θεωρία της μια επικοινωνιακή νίκη, μιλώντας με ακροατήρια υπερσυντηρητικά. Ούτε αυτό της βγήκε. Έχουν καταλάβει όλοι ποια είναι η λογική της», υποστήριξε.

Αναφερόμενος στη δήλωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, περί ανάγκης «αποστείρωσης του Μνημείου από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα», ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «στην ουσία λέει πολύ καθαρά ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος να ανοίξει το θέμα αυτό την επομένη της αποδοχής του αιτήματος του κ. Ρούτσι». «Αν δούμε τη δήλωση φράση-φράση, στην ουσία ο κ. Δένδιας επαναλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της κριτικής που ασκεί η αντιπολίτευση», πρόσθεσε.

Σχειτκά με την εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι «βλέπουμε μια σειρά μαρτύρων να έρχονται και στην ουσία να εκθέτουν την κυβέρνηση, γιατί δεν απαντούν επί της ουσίας». «Αυτή η συλλογική… αμνησία που έχει πιάσει ένα μέρος των μαρτύρων, οι οποίοι δεν θυμούνται με ποιον μιλούσαν και δεν θυμούνται τους διαλόγους, είναι ενδεικτική της αδυναμίας της κυβέρνησης να απαντήσει στα ζητήματα αυτά», επεσήμανε για να συμπληρώσει: «Εμείς έχουμε πει ότι θα πάμε μέχρι τέλους στη διαδικασία αυτή για να λάμψει αλήθεια».

Τέλος, αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «για εμάς η Τουρκία σήμερα δεν έχει θέση στην ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας».