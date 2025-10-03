Τη διάλυση του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ο Γ. Κουρδής, τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ - «Ο κ. Κουρδής, κατέρριψε το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί παρέμβασης υπουργών στις αγροτικές αποζημιώσεις» απαντούν πηγές της ΝΔ - «Ο κ. Κουρδής παραδέχθηκε παρεμβάσεις της ηγεσίας του Οργανισμού», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, μέσω διαρροών, με αφορμή την κατάθεση του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Κουρδή, στην Εξεταστική που διερευνά το σκάνδαλο των κοινοτικών αγροτικών επιδοτήσεων.

Πηγές ΝΔ: Καμία πολιτική παρέμβαση δεν μπορεί να υπάρξει στις αποζημιώσεις και στα δεσμευμένα ΑΦΜ

«Με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο, ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Ιωάννης Κουρδής, κατέρριψε το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί παρέμβασης υπουργών στις αγροτικές αποζημιώσεις αντικρούοντας κάθε υποθετικό σενάριο, με σαφή επιχειρήματα», αναφέρουν πηγές της ΝΔ, με αφορμή την κατάθεση του κ. Κουρδή στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Στην κατάθεσή του, όπως σημειώνουν οι πηγές της συμπολίτευσης «ο μάρτυρας εμφανίστηκε κατηγορηματικός σχετικά με τη διαδικασία των πληρωμών, δηλώνοντας πως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία παρέμβαση υπουργού όπως διατείνεται η αντιπολίτευση. Εξίσου σαφής ήταν ο κ. Κουρδής για τα δεσμευμένα ΑΦΜ δηλώνοντας πως δεν υπάρχει ούτε ένα "παράθυρο" που να επιτρέπει οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση.

«Συνεχίζοντας την κατάθεσή του, ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του, από τις 23 Ιανουαρίου 2024 έως τις 31 Ιανουαρίου 2025, οι έλεγχοι αυστηροποιήθηκαν ενώ άφησε αιχμές για τον ρόλο εταιρειών που εμπλέκονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές και τονίζουν:

«Η Νέα Δημοκρατία παραμένει αυστηρά προσηλωμένη στην ανάγκη διερεύνησης της υπόθεσης, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που αντιμετωπίζει τη διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής σαν μια ευκαιρία για επικοινωνιακά παιχνίδια με μοναδικό στόχο τα μικροκομματικά οφέλη. Ας μην αγωνιά. Η αλήθεια θα λάμψει».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Τη διάλυση του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ο Γιάννης Κουρδής

«Κατά την εξέταση του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Ιωάννη Κουρδή, εκλεκτού του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αυγενάκη, για τη συγκεκριμένη θέση χωρίς να έχει καμία απολύτως πρότερη γνώση και εμπειρία στον αγροτικό τομέα, συνεχίστηκε η προσπάθεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των εντεταλμένων της στον Οργανισμό να συσκοτίσουν την αλήθεια που αποκαλύπτει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να διαχυθούν οι ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

«Παρά τα σαφή στοιχεία από τηλεφωνικές συνομιλίες, που αποκαλύπτουν συνεννοήσεις για την προώθηση συγκεκριμένων φακέλων LEADER και προειδοποιήσεις για ελέγχους στην Κρήτη, ο κ. Κουρδής προσπάθησε με γενικόλογες και καθόλου πειστικές απαντήσεις να θολώσει τα αποδεικτικά στοιχεία και να εμφανίσει αυτές τις μεθοδεύσεις ως "συνηθισμένες πρακτικές" και ως δήθεν προσπάθεια της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την επιτάχυνση των διαδικασιών για όλους τους δικαιούχους», προσθέτουν.

Δηλαδή, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, «προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασε σε τέλμα όχι επειδή από το 2019 λειτουργούσε ως κέντρο συναλλαγής, μεθοδεύσεων, διασπάθισης δημόσιου χρήματος και στημένων ελέγχων, αλλά επειδή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δήθεν προσπαθούσε να διορθώσει τα κακώς κείμενα. Δηλαδή, αν δεν προσπαθούσε, τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί;».

«Και να μην ξεχνάμε ότι η "καραμέλα" περί υποστελέχωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι δικαιολογία για τις αποτυχίες του Οργανισμού, αλλά ομολογία ήττας της κυβέρνησης που επί έξι χρόνια όχι μόνο έκανε τα στραβά μάτια στη διασπάθιση των κοινοτικών επιδοτήσεων, αλλά και συμμετείχε ενεργά στην κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα. Ναι, η υποστελέχωση είναι υπαρκτή, αλλά η κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα για να την αντιμετωπίσει, ακόμα και σήμερα χωρίς καμία δικαιολογία, πιθανότατα επειδή την βόλευε» καταλήγουν οι πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το «γαλάζιο» παρακράτος δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο

«Ανατριχιαστικές για μία ακόμα ημέρα είναι οι καταθέσεις στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνουν: «Ο Ιωάννης Κουρδής, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, τοποθετηθείς από τον Λ. Αυγενάκη, ρωτήθηκε από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, για τη "μαφιόζικου" τύπου συνομιλία του με τον τότε αντιπρόεδρο, Ελευθέριο Ζερβό, με τον οποίο συζητούν να "στείλουν μουτζαχεντίν" για να τρομάξουν τον πρόεδρο του Οργανισμού, Κυριάκο Μπαμπασίδη και να αποτρέψουν ελέγχους. Ο κ. Κουρδής αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι "το ύφος της συνομιλίας δεν συνάδει με τον θεσμικό του ρόλο". Και σίγουρα δεν συνάδει με την έγκυρη και με διαφάνεια καταβολή των ενωσιακών επιδοτήσεων της ΚΑΠ, αλλά με τις πρακτικές που έφεραν τον Οργανισμό, τους αγρότες μας και τη χώρα μας στο σημερινό τέλμα. Επιπλέον, ο κ. Κουρδής παραδέχθηκε παρεμβάσεις της ηγεσίας του Οργανισμού σε προώθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων, όπως προγράμματα LEADER, αλλά και παρεμβάσεις για τη διενέργεια ή μη ελέγχων».

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν, επίσης, ότι «αυτό είναι το πρόσωπο των "γαλάζιων" παραγόντων, οι οποίοι, σε αγαστή συνεργασία με τους πολιτικούς τους προϊστάμενους, έστησαν το πλιάτσικο στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μετατρέποντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε εργαλείο χειραγώγησης και εξυπηρέτησης των συμφερόντων τους. Θυμίζουμε ότι ο κ. Κουρδής, εκλεκτός του κ. Αυγενάκη, έχει διατελέσει πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε. Λάρισας παραδεχόμενος ότι μέχρι και σήμερα ανήκει στον χώρο της ΝΔ».