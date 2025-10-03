Ήδη, έχουν καλλιεργηθεί σχέσεις με τον Αμερικανό υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλτν Τραμπ σε Λιβύη και Αφρική Μασάντ Μπούλος και με την νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Με την επιστροφή του πρωθυπουργού από την τον ΟΗΕ εκφράστηκε έντονος προβληματισμός στο Μαξίμου για το πως θα μπει φρένο στις επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνηση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο προβληματισμός ξεκίνησε από την στιγμή που ο Ταγίπ Ερντογάν ακύρωσε το ραντεβού με τον Κ. Μητσοτάκη προκαλώντας πλήθος ειρωνικών σχολίων δημόσια από την αντιπολίτευση και παρασκηνιακά από την δεξιά πτέρυγα της Ν.Δ.

Η σκόνη έγινε αμμοθύελλα

Η σκόνη που σηκώθηκε με τις κατηγορίες για «ανυποληψία» της Ελλάδας και για «προχειρότητα» σε σχέση με την προετοιμασία μιας συνάντησης που δεν έγινε ποτέ έγινε αμμοθύελλα όταν ο Ταγίπ Ερντογάν πέρασε το κατώφλι του Λ. Οίκου με τον Ντόναλντ Τραμπ να τραβάει την καρέκλα για να κάτσει ο Τούρκος πρόεδρος αποκαλώντας τον φίλο.

Η περιρέουσα ατμόσφαιρα ότι ο Ερντογάν τα παίρνει όλα την ώρα που ο Έλληνας πρωθυπουργός πήρε στις αποσκευές του μόνο μια φωτογραφία με το ζεύγος Τραμπ – που κι αυτή αμφισβητήθηκε έντονα για 24 ώρες- βάρυνε το, ήδη, φορτισμένο κλίμα σχετικά με την πολιτική των «ήρεμων νερών».

Την ώρα που ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται ένα βήμα από την ίδρυση πολιτικού φορέα και τα κόμματα του Κ. Βελόπουλου και της Αφρ. Λατινοπούλου ενισχύονται από τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Ν.Δ.

Στο Μαξίμου σήμανε συναγερμός

Όχι τυχαία στο υπουργικό Συμβούλιο άνοιξε κουβέντα – με αφορμή το νομοσχέδιο Δένδια για τις αλλαγές στην δομή των Ενόπλων Δυνάμεων - για την εξωτερική πολιτική ο Γ. Φλωρίδης χαρακτηρίζοντας «άδικη» και «υπερβολική» την κριτική που δέχεται ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης το πήγε ένα βήμα παρακάτω αφήνοντας αιχμές και για κακόβουλη κριτική που πολλές φορές τροφοδοτείται εκ των έσω. Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε μάλιστα υπαινικτικά σε συγκεκριμένο εκδότη λέγοντας ότι έχουν ευθύνη όσοι «καλλιεργούν σχέσεις» με μέσα που πλαγιοκοπούν την κυβέρνηση.

Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση ήθελε να στείλει μήνυμα εντός και εκτός Ν.Δ. ότι κάποιοι σκοπίμως ρίχνουν νερό στον μύλο της αμφισβήτησης ..

Εξ ου και ένα 24ωρο μετά σε ραδιοφωνική συνέντευξη ο Άδωνις Γεωργιάδης έπλεξε το εγκώμιο του Γ. Γεραπετρίτη λέγοντας ότι έχει γίνει στόχος επειδή έχει ..αστική ευγένεια και δεν λαϊκίζει. «Με πνίγει το άδικο» είπε χαρακτηριστικά υπονοώντας ότι κανείς άλλος μέσα από την κυβέρνηση δεν τον στηρίζει.

Ψύχραιμος ο πρωθυπουργός

Μέσα σε αυτό το κλίμα προβληματισμού μόνον ο πρωθυπουργός φαίνεται να διατηρεί την αισιοδοξία ότι η κυβέρνηση δεν έχει να φοβάται τίποτε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Θεωρεί ότι η ασπίδα της Chevron νοτίως της Κρήτης σε συνδυασμό με τα θαλάσσια πάρκα και το θαλάσσιο χωροταξικό δημιουργούν ένα μαξιλαράκι ασφαλείας απέναντι στις απειλές Ερντογάν.

Θεωρεί μάλιστα ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με άλλες χώρες μέσα σε ένα χαοτικό και άκρως τοξικό διεθνές περιβάλλον.

Το παρασκήνιο του ΟΗΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews προτού αναχωρήσει η ελληνική αποστολή για τον ΟΗΕ εξετάστηκε σοβαρά το σενάριο να ζητηθεί και από την ελληνική πλευρά ραντεβού με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του εγχειρήματος- διπλωματικές πηγές επιμένουν ότι η κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα να κλείσει ραντεβού- επικράτησε η άποψη ότι καλό θα είναι η Αθήνα να μείνει επί του παρόντος μακριά από τα παιχνίδια εξουσίας και επιβολής που παίζονται διεθνώς με έναν απρόβλεπτο Ντόναλντ Τραμπ που άλλοτε ανεβάζει στα ύψη τους συνομιλητές του και άλλοτε τους ταπεινώνει.

«Είναι προτιμότερο το ραντεβού με τον Τραμπ να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο» υποστηρίζουν διπλωματικές πηγές εκτιμώντας ότι η παρούσα αδυναμία της Αθήνας να προσεγγίσει με αξιώσεις τον Αμερικανό Πρόεδρο μπορεί να αποδειχθεί τελικά επωφελής. Κάποιοι φέρνουν ως παράδειγμα το ραντεβού Τραμπ- Ερντογάν που επενδύθηκε με πολλές προσδοκίες που αποδείχθηκαν φρούδες μετά και τη δημοσιοποίηση του διαλόγου που είχαν τούρκοι δημοσιογράφοι όπου ομολογούσαν ότι ο Ερντογάν έφυγε από τον Λ. Οίκο με άδεια χέρια.

Τον Μάρτιο προγραμματίζεται το ραντεβού με τον Τραμπ

Η κυβέρνηση προετοιμάζει αθόρυβα το ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ θέτοντας ως κατάλληλο ορόσημο την Άνοιξη του 2026, κοντά στην 25η Μαρτίου.

Στο ενδιάμεσο η ελληνική διπλωματία δίνει αγώνα να γεφυρώσει το χάσμα που την χωρίζει με το επιτελείο Τραμπ χτίζοντας γέφυρες. Ήδη, έχουν καλλιεργηθεί σχέσεις με τον Αμερικανό υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλτν Τραμπ σε Λιβύη και Αφρική Μασάντ Μπούλος και με την νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ . Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχει , ήδη, καταφέρει να ανοίξει έναν αξιόπιστο απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με την Αμερικανική κυβέρνηση.