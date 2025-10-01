Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της Ευρωπαίας Ευσαγγελέα Λάουρα Κοβέσι με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.

Την ενίσχυση με προσωπικό του εθνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα, ζήτησε η Λάουρα Κοβεσι, κατά τη σύντομη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Ιωάννη Μπούγα.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας , σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης του κλιμακίου με άλλους 3 εισαγγελείς (απασχολούνται 10), ζητώντας παράλληλα την πρόσληψη 6 ατόμων ως διοικητικό προσωπικό, την αύξηση των απολαβών όσων απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και τη βελτίωση των υποδομών και του χώρου που εργάζονται.

Ο Έλληνας Ευρωπαίος Εισαγγελέας Νίκος Πασχάλης εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές. Από την πλευρά της, η κ. Κοβέσι έδειξε ενδιαφέρον για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συνταγματος κάτι που έχει δηλώσει οτι αποτελεί εμπόδιο στην αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών των πολιτικών προσώπων ακόμη κι αν προκύπτουν στοιχεία εμπλοκής τους.

Από την πλευρά του ο κ.Φλωρίδης απάντησε πως ο πρωθυπουργός έχει ήδη ανακοινώσει την αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένη δήλωσε η κ. Κοβέσι και για τη συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ενώ θα ακολουθήσει συνάντηση της και με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.