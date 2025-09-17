Πόσο εύκολη είναι, όμως, η επανάληψη του 2019 και του 2023;

Η «μάχη του κέντρου» ξεκίνησε σηματοδοτώντας ότι η χώρα μπαίνει αργά ή γρήγορα σε προεκλογικούς ρυθμούς.

Την πρώτη πρόβα του τι θα ακολουθήσει σηματοδότησε η πόλωση για τις παροχές μεταξύ κυβέρνησης και κεντροαριστερών κομμάτων της αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ.

Τώρα ανοίγει ο «κύκλος των μεταγραφών» με το Μαξίμου να χαρακτηρίζει την προσχώρηση του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Λοβέρδου την αρχή..

Η έμμεση προαναγγελία από τον Κ. Μητσοτάκη

Λίγοι θα πρόσεξαν στη ΔΕΘ την αναφορά του πρωθυπουργού ότι ήρθε η ώρα «να ξανασυναντηθούμε με το ευρύ μέτωπο του 2019 που πιστεύει στον εκσυγχρονισμό και την Ευρώπη». Κι ακόμη λιγότεροι θα κατάλαβαν ότι ουσιαστικά ο Κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την άφιξη του κεντρώου Ανδρέα Λοβέρδου στη Ν.Δ.

Άφιξη που είχε προαποφασιστεί πριν από τις εκλογές του 2023 αλλά οριστικοποιήθηκε λίγο πριν από την άνοδο του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να παίξει ξανά το χαρτί της διεύρυνσης προς το κέντρο στην δυσκολότερη στιγμή της εξαετούς θητείας του. Στόχος, να πείσει την κοινωνία ότι διαθέτει ακόμη την θέληση αλλά και τα πολιτικά αποθέματα να κυριαρχήσει στο κέντρο όπως έκανε το 2019 και το 2023.

Τον ίδιο στόχο είχε και το συναινετικό ύφος που εξέπεμψε ο Κ. Μητσοτάκης στη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου. Ένα προφίλ που παραπέμπει σε μία ανοικτή παράταξη χωρίς κομματικούς περιορισμούς και κόμπλεξ.

Κι όταν φάνηκε μετριοπαθής ως προς πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες , ο πρωθυπουργός δεν είχε στο μυαλό του την συγκυβέρνηση. Αντίθετα. Είχε στη σκέψη του μία (ακόμη) κυρίαρχη Ν.Δ. που θα μπορέσει να ενσωματώσει το κέντρο και όχι να συνεργαστεί με άλλες δυνάμεις του κέντρου.

Γι αυτό και το κάλεσμα για συναίνεση δεν προορίζονταν στους πολιτικούς του αντιπάλους αλλά στα στελέχη και κυρίως στους εν δυνάμει ψηφοφόρους τους.

Επανάληψη του 2019 – 2023;

Πόσο εύκολη είναι , όμως, η επανάληψη του 2019 και του 2023;

Είναι ίδιες οι εποχές και τα δεδομένα; Τότε υπήρχε η γοητεία της έλευσης μιας πολλά υποσχόμενης κυβέρνησης. Τώρα η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει δοκιμαστεί στην πράξη αφήνοντας – σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις- μεγάλο μέρος του κεντρώου εκλογικού της κοινού δυσαρεστημένο.

Έχουν μεσολαβήσει οι υποκλοπές, τα Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ , η κρίση ακρίβειας και οι συνέπειες της.

Η προίκα του Ανδρέα λοβέρδου

Το Μαξίμου μέσα από μία σειρά από παραδοχών πιστεύει ότι η έλευση του Α. Λοβέρδου στη Ν.Δ έχει θετικό πρόσημο.

Έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Αντώνη Σαμαρά. Έχει περάσει μαζί με άλλα «γαλάζια» στελέχη από το καμίνι της Novartis και βγήκε αλώβητος. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η ανακοίνωση προσχώρησης του ήρθε ένα 24ωρο μετά την καταδίκη των προστατευόμενων μαρτύρων.

Πιστεύουν, επίσης, ότι ο επί χρόνια πρώτος βουλευτής της β΄ Αθηνών έχει ρίζες στο παλιό ΠΑΣΟΚ και ερείσματα στην αυτοδιοίκηση και στην κοινωνία έχοντας διεκδικήσει με αξιώσεις την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν.

Υπάρχει δηλαδή η αίσθηση ότι ο Πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες» Ανδρέας Λοβέρδος διαθέτει πολιτική προίκα όπως είχαν και άλλα πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που δέθηκαν στο άρμα της σημερινής Ν.Δ. όπως οι Μ. Χρυσοχοίδης Γ. Φλωρίδης, Λίνα Μενδώνη, Κ. Πιερρακάκης και Τ. Θεοδωρικάκος.

Επειδή, όμως, στο επιτελείο του πρωθυπουργού αντιλαμβάνονται ότι ο ερχομός του Ανδρέα Λοβέρδου θα προκαλέσει αργά ή γρήγορα αντιδράσεις από μερίδα δεξιών ψηφοφόρων, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εισηγούνται ότι τάχιστα πρέπει να υπάρξει δείγμα γραφής που να δείχνει ότι η διεύρυνση δεν είναι μονόπαντη. ..Με τη Ν.Δ να ψάχνει εναγωνίως πρόσωπα που θα μπορούσαν να διεγείρουν τα δεξιά αντανακλαστικά της παράταξης.

Η αντίδραση της «γαλάζιας» Κ.Ο

Η αλήθεια είναι ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι αγαπητός στην πλειοψηφία των βουλευτών. Και ότι έχει υπερασπιστεί πολλάκις την σημερινή κυβέρνηση. Υπ΄ αυτή την έννοια δεν έχει εκδηλωθεί – ακόμη- αντίδραση στο πρόσωπο του.

Επίσης, η πιθανή έλευση του στη Ν.Δ. είχε σχεδόν προεξοφληθεί και ως εκ τούτου είχε τρόπο τινά ..χωνευθεί από τους κεντροδεξιούς βουλευτές.

Το πρόβλημα εν προκειμένω των γαλάζιων στελεχών δεν έγκειται τόσο στο πρόσωπο όσο στην στρατηγική του Μαξίμου να πριμοδοτεί σταθερά το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ παραμερίζοντας την βάση της παράταξης.

Οι περισσότεροι προβληματισμένοι γαλάζιοι βουλευτές βρήκαν άκαιρο το timing μία μεταγραφής από το κέντρο όταν μαίνεται ο εσωκομματικός εμφύλιος και – κατά πολλούς- επείγει να επουλωθούν οι πληγές της παράταξης. Τη στιγμή μάλιστα που η Δύση γίνεται όλο και πιο συντηρητική και ενώ εγκυμονεί ο κίνδυνος περαιτέρω σοβαρών διαρροών δεξιών ψηφοφόρων είτε προς κόμματα όπως του Κ. Βελόπουλου και της Α. Λατινοπούλου ή ενός νέου Σαμαρικού κόμματος.

..Καρφιά

Το ότι η έλευση Λοβέρδου εκλήφθηκε από αρκετούς δεξιούς βουλευτές ως μία ακόμη πρόκληση φαίνεται από το σκωπτικό σχόλιο συγκεκριμένου βουλευτή σε πηγαδάκι όταν περιέγραφε παραστατικά την σύνθεση του ψηφοδελτίου της Ν.Δ στον Νότιο Τομέα όπου και αναμένεται να πολιτευτεί ο Ανδρέας Λοβέρδος.

«Τάκης Θεοδωρικάκος , πρώην Γραμματέας της ΚΝΕ. Χάρης Θεοχάρης, πρώην Γραμματέας στο Ποτάμι. Γ. Καλιάνος , βουλευτής της Ένωσης Κέντρου. Ανδρέας Λοβέρδος , πρώην υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Ένα ψηφοδέλτιο ιδεολογικού super market. Ψωνίζεις από όποιο κόμμα θες»…