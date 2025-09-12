Ο Ν. Ανδρουλάκης αδιαφορεί για τη νέα πρόσκληση του Σ. Φάμελλου

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην αυτόνομη πορεία, απορρίπτοντας οποιαδήποτε συνεργασία με άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Η έκκληση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου για προοδευτικές συγκλίσεις δεν συγκινεί καθόλου την Χαριλάου Τρικούπη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνέντευξη τύπου που θα δώσει στη ΔΕΘ την Κυριακή, θα επαναλάβει ότι η αυτόνομη πορεία του κόμματός του είναι αδιαπραγμάτευτη και ότι στόχος του είναι η εκλογική νίκη «έστω με μία ψήφο διαφορά». Δεν πρόκειται να αφήσει ανοιχτό παράθυρο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε μετά τις εκλογές, ενώ θα δείξει με κάθε τρόπο ότι δεν θεωρεί ότι μπορούν να συναντηθούν πολιτικά τώρα ή αργότερα.

Στην Χαριλάου Τρικούπη η αισιοδοξία έχει μεγαλώσει μετά τη συνέντευξη τύπου του Σωκράτη Φάμελλου στη Θεσσαλονίκη. Από το πλήθος των ερωτήσεων που δέχτηκε για την πολιτική δραστηριότητα του Αλέξη Τσίπρα θεωρούν ότι επιβεβαιώθηκε στην πράξη ότι όλα όσα αφορούν τον πρώην πρωθυπουργό αποτελούν εσωκομματικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι περισσότεροι στο ΠΑΣΟΚ βρήκαν την απάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ αμήχανη και πιστεύουν ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο. Εκτιμούν ότι η συζήτηση γύρω από τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα βλάπτει τον ΣΥΡΙΖΑ που έτσι κι αλλιώς κινείται χαμηλά δημοσκοπικά και αυτό αντιμετωπίζεται από πολλούς στην αξιωματική αντιπολίτευση σαν ευκαιρία για το δικό τους μέλλον.

Κοινή είναι η εκτίμηση συνομιλητών του Νίκου Ανδρουλάκη ότι η πίεση που δέχθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος για τον Αλέξη Τσίπρα διευκολύνει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που δεν θα χρειαστεί πολλά «για να εκφράσει την απαξίωσή του για τον πρώην πρωθυπουργό».

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, σύμφωνα με κύκλους της Χαριλάου Τρικούπη, δείχνουν ότι δεν είναι αναστρέψιμη η αρνητική δυναμική για την κυβέρνηση. Παρόλο που δεν υπερτιμούν τις μετρήσεις, έχουν την άποψη ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω για τη ΝΔ και αυτό κάνει ακόμη μεγαλύτερη τη δυνατότητα αλλά και την ευθύνη του ΠΑΣΟΚ, όπως λένε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προσπαθήσει να αναδείξει στο πλαίσιο της ΔΕΘ την κυβερνησιμότητα του ΠΑΣΟΚ και τα ηγετικά του χαρακτηριστικά. Εχει στον χαρτοφύλακά του προσεκτικά επεξεργασμένες κυβερνητικές προτάσεις και θα επιμείνει ότι διακύβευμα των επόμενων εκλογών είναι η πολιτική αλλαγή που θα αποτελέσει, παράλληλα, ηθική και αξιακή ανατροπή.