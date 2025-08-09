Politico: «Τελείωσαν πράγματι τα δύσκολα για την Ελλάδα;»: Η σαπίλα παραμένει - Μεγάλα τα ερωτήματα για το κράτος δικαίου

Το άρθρο υπογράφει ο επικεφαλής ειδήσεων του Politico, Christian Oliver.

Δέκα χρόνια μετά την οικονομική κρίση που έφερε τη χώρα στο χείλος της εξόδου από το ευρώ, η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει αλλάξει σελίδα, με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, πλεονασματικό προϋπολογισμό και επιστροφή των επενδυτών.

Όμως, σύμφωνα με σημερινό άρθρο του Politico, κάτω από αυτή τη «μακροοικονομική βιτρίνα» παραμένουν σοβαρές παθογένειες που αγγίζουν τον πυρήνα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Στο άρθρο, ο Oliver τονίζει ότι η πελατειακή νοοτροπία και η διαφθορά εξακολουθούν να διαβρώνουν την πολιτική ζωή της χώρας, υπονομεύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση μαζικής απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις, την οποία αποκάλυψε Ευρωπαΐκή Εισαγγελία και στην οποία αναφέρθηκε με εκτενές ρεπορτάζ στα μέσα της εβδομάδος η δημοσιογράφος του Politico, Νεκταρία Σταμούλη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ χορηγήθηκαν παράνομα για εκτάσεις γης στις οποίες «όχι μόνο η βόσκηση είναι αδύνατη, αλλά ούτε οι κατσαρίδες δεν μπορούν να επιβιώσουν».

Το σκάνδαλο, όπως περιγράφεται, δεν περιορίζεται στην οικονομική διάσταση, αλλά συνοδεύεται από κλίμα πολιτικών παρενοχλήσεων, πιέσεων και συγκάλυψης, που φανερώνει μια βαθιά ριζωμένη αίσθηση ασυδοσίας. Σύμφωνα με τον Oliver, αυτή η κουλτούρα «ασυλίας» φτάνει μέχρι τα υψηλότερα επίπεδα της πολιτικής ηγεσίας.

Ο αρθρογράφος επικαλείται καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να παρενέβη, μέσω κοινοβουλευτικών χειρισμών, ώστε να μπλοκάρει νομικές ενέργειες σε βάρος υπουργών του· κάτι που, όπως σημειώνει το άρθρο, αν ισχύει, πλήττει ευθέως την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και τη διάκριση των εξουσιών.

Ο αρθρογράφος συνδέει τις διαπιστώσεις αυτές με την ευρύτερη κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. Υπενθυμίζει την κριτική που δέχθηκε η κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης της τραγωδίας στα Τέμπη, που αποτέλεσε τη χειρότερη σιδηροδρομική καταστροφή στη χώρα, προκαλώντας κύμα οργής και ενισχύοντας την πεποίθηση ότι οι υπεύθυνοι παραμένουν στο απυρόβλητο.

«Η σαπίλα παραμένει» (Layers of rot clearly remain), σημειώνει χαρακτηριστικά ο Oliver, προσθέτοντας ότι τα εναπομείναντα ερωτήματα γύρω από τη δημοκρατική λογοδοσία και τον σεβασμό του κράτους δικαίου θα γίνουν ακόμη πιο κρίσιμα όσο πλησιάζουμε στις εκλογές του 2027.

Ο επικεφαλής ειδήσεων του Politico, καταλήγει με τα εξής: «Πολλοί Έλληνες πνίγονται από το κόστος διαβίωσης και δεν βλέπουν καμία σχέση ανάμεσα στα «χαρμόσυνα» νούμερα της οικονομίας και τη δική τους καθημερινότητα.

Νιώθουν ότι ζουν σε άλλο κόσμο από τις προστατευμένες ελίτ. Αυτό φαίνεται και στο πολιτικό σκηνικό, που είναι σκόρπιο και μπερδεμένο, γεμάτο λαϊκιστές, ριζοσπάστες και ακραίους κάθε απόχρωσης.

Μια ματιά μόνο στη «ζαλιστική» λίστα των κομμάτων στο Poll of Polls του POLITICO φτάνει για να καταλάβει κανείς ότι το να φτιαχτεί σταθερή κυβέρνηση στο μέλλον δεν θα είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.

Και όσο κι αν η Ελλάδα έχει κάνει βήματα μπροστά την τελευταία δεκαετία, η αίσθηση είναι πως θα συνεχίσει να μας απασχολεί στο POLITICO για πολλά χρόνια ακόμη».