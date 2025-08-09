Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Politico: «Τελείωσαν πράγματι τα δύσκολα για την Ελλάδα;»: Η σαπίλα παραμένει - Μεγάλα τα ερωτήματα για το κράτος δικαίου

Politico: «Τελείωσαν πράγματι τα δύσκολα για την Ελλάδα;»: Η σαπίλα παραμένει - Μεγάλα τα ερωτήματα για το κράτος δικαίου Φωτογραφία: Eurokinissi
Το άρθρο υπογράφει ο επικεφαλής ειδήσεων του Politico, Christian Oliver.

Δέκα χρόνια μετά την οικονομική κρίση που έφερε τη χώρα στο χείλος της εξόδου από το ευρώ, η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει αλλάξει σελίδα, με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, πλεονασματικό προϋπολογισμό και επιστροφή των επενδυτών.

Όμως, σύμφωνα με σημερινό άρθρο του Politico, κάτω από αυτή τη «μακροοικονομική βιτρίνα» παραμένουν σοβαρές παθογένειες που αγγίζουν τον πυρήνα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Στο άρθρο, ο Oliver τονίζει ότι η πελατειακή νοοτροπία και η διαφθορά εξακολουθούν να διαβρώνουν την πολιτική ζωή της χώρας, υπονομεύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση μαζικής απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις, την οποία αποκάλυψε Ευρωπαΐκή Εισαγγελία και στην οποία αναφέρθηκε με εκτενές ρεπορτάζ στα μέσα της εβδομάδος η δημοσιογράφος του Politico, Νεκταρία Σταμούλη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ χορηγήθηκαν παράνομα για εκτάσεις γης στις οποίες «όχι μόνο η βόσκηση είναι αδύνατη, αλλά ούτε οι κατσαρίδες δεν μπορούν να επιβιώσουν».

Το σκάνδαλο, όπως περιγράφεται, δεν περιορίζεται στην οικονομική διάσταση, αλλά συνοδεύεται από κλίμα πολιτικών παρενοχλήσεων, πιέσεων και συγκάλυψης, που φανερώνει μια βαθιά ριζωμένη αίσθηση ασυδοσίας. Σύμφωνα με τον Oliver, αυτή η κουλτούρα «ασυλίας» φτάνει μέχρι τα υψηλότερα επίπεδα της πολιτικής ηγεσίας.

Ο αρθρογράφος επικαλείται καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να παρενέβη, μέσω κοινοβουλευτικών χειρισμών, ώστε να μπλοκάρει νομικές ενέργειες σε βάρος υπουργών του· κάτι που, όπως σημειώνει το άρθρο, αν ισχύει, πλήττει ευθέως την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και τη διάκριση των εξουσιών.

Ο αρθρογράφος συνδέει τις διαπιστώσεις αυτές με την ευρύτερη κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. Υπενθυμίζει την κριτική που δέχθηκε η κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης της τραγωδίας στα Τέμπη, που αποτέλεσε τη χειρότερη σιδηροδρομική καταστροφή στη χώρα, προκαλώντας κύμα οργής και ενισχύοντας την πεποίθηση ότι οι υπεύθυνοι παραμένουν στο απυρόβλητο.

«Η σαπίλα παραμένει» (Layers of rot clearly remain), σημειώνει χαρακτηριστικά ο Oliver, προσθέτοντας ότι τα εναπομείναντα ερωτήματα γύρω από τη δημοκρατική λογοδοσία και τον σεβασμό του κράτους δικαίου θα γίνουν ακόμη πιο κρίσιμα όσο πλησιάζουμε στις εκλογές του 2027.

Ο επικεφαλής ειδήσεων του Politico, καταλήγει με τα εξής: «Πολλοί Έλληνες πνίγονται από το κόστος διαβίωσης και δεν βλέπουν καμία σχέση ανάμεσα στα «χαρμόσυνα» νούμερα της οικονομίας και τη δική τους καθημερινότητα.

Νιώθουν ότι ζουν σε άλλο κόσμο από τις προστατευμένες ελίτ. Αυτό φαίνεται και στο πολιτικό σκηνικό, που είναι σκόρπιο και μπερδεμένο, γεμάτο λαϊκιστές, ριζοσπάστες και ακραίους κάθε απόχρωσης.

Μια ματιά μόνο στη «ζαλιστική» λίστα των κομμάτων στο Poll of Polls του POLITICO φτάνει για να καταλάβει κανείς ότι το να φτιαχτεί σταθερή κυβέρνηση στο μέλλον δεν θα είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.

Και όσο κι αν η Ελλάδα έχει κάνει βήματα μπροστά την τελευταία δεκαετία, η αίσθηση είναι πως θα συνεχίσει να μας απασχολεί στο POLITICO για πολλά χρόνια ακόμη».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Καταγγελία για εμπρησμό

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Καταγγελία για εμπρησμό

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Σχετικά Άρθρα

Σάκης Αρναούτογλου στο Dnews: 50 δισ. τον μήνα από δασμούς - Το ψέμα Τραμπ που απειλεί τη σταθερότητα του κόσμου

Σάκης Αρναούτογλου στο Dnews: 50 δισ. τον μήνα από δασμούς - Το ψέμα Τραμπ που απειλεί τη σταθερότητα του κόσμου

Πολιτική
«Μπλόκο» της Τουρκίας σε έρευνες πόντισης καλωδίου για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

«Μπλόκο» της Τουρκίας σε έρευνες πόντισης καλωδίου για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Διεθνή
Ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας στον ΟΗΕ: Απαντά στους ισχυρισμούς της Λιβύης

Ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας στον ΟΗΕ: Απαντά στους ισχυρισμούς της Λιβύης

Πολιτική
Η ελληνική εξωτερική πολιτική υπό τη σκιά της γενοκτονίας στη Γάζα

Η ελληνική εξωτερική πολιτική υπό τη σκιά της γενοκτονίας στη Γάζα

Πολιτική

NETWORK

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

healthstat.gr
Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

healthstat.gr
Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

healthstat.gr
Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr
Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

ienergeia.gr
Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

ienergeia.gr
Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

ienergeia.gr
Τι σημαίνει η κυτταρίτιδα για την υγεία σας

Τι σημαίνει η κυτταρίτιδα για την υγεία σας

healthstat.gr